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Multarán con más de 11,000 pesos por no activar el Buzón Tributario del SAT: vence en diciembre de 2026 y así se activa

El trámite exige confirmar correo y celular, mientras una nueva prórroga mantiene abierta la oportunidad para regularizarlo durante 2026.
mié 04 noviembre 2026 01:22 PM
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Persona mexicana con gesto de molestia revisa su celular en un entorno de oficina, sentada frente a un escritorio en horario laboral.
Si una notificación del SAT no se abre dentro de los tres días hábiles disponibles, se considera realizada automáticamente al cuarto día hábil. (Expansión|ChatGPT)

Tener RFC no significa automáticamente que tu Buzón Tributario del SAT esté listo para recibir notificaciones. El Código Fiscal de la Federación (CFF) obliga a determinados contribuyentes a habilitarlo y mantener actualizados sus medios de contacto, mientras que las disposiciones vigentes mantienen hasta diciembre de 2026 el periodo para regularizarse sin la multa prevista por incumplimiento.

Además de saber si estás obligado, conviene revisar que tanto tu correo como tu celular estén confirmados. Registrar los datos sin completar la activación puede dejar inconcluso el trámite.

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¿Quiénes deben activar el Buzón Tributario del SAT?

La regla general del artículo 17-K del CFF obliga a los contribuyentes inscritos en el RFC a habilitar el Buzón Tributario, registrar medios de contacto y mantenerlos actualizados. Sin embargo, existen excepciones y facilidades según la situación fiscal.

Entre quienes deben tenerlo habilitado están las personas morales activas, las personas físicas con actividad económica y los contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

Para quienes reciben exclusivamente sueldos, salarios o ingresos asimilados, la obligación aplica cuando en el ejercicio inmediato anterior obtuvieron 400,000 pesos o más. Por debajo de esa cantidad, la habilitación es opcional conforme a las facilidades señaladas en las disposiciones fiscales.

También pueden optar por no habilitarlo:

- Personas físicas sin obligaciones fiscales, sin actividad económica o con actividades suspendidas

- Personas morales con situación de suspendidas ante el RFC

- Contribuyentes con RFC cancelado, quienes están relevados de la obligación.

Estas facilidades pueden dejar de aplicar en determinados supuestos, por ejemplo cuando el contribuyente realiza trámites que exigen contar con Buzón Tributario o se encuentra en las situaciones previstas por las reglas fiscales correspondientes.

Ilustración de documentos del SAT con llaves de una vivienda y una mano encima; al fondo, un retrato familiar con listón negro y una flor de cempasúchil.
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De cuánto es la multa por no habilitar o actualizar el Buzón Tributario

No habilitarlo, omitir el registro de los medios de contacto o mantenerlos desactualizados constituye una infracción conforme al artículo 86-C del CFF.

La sanción está establecida en el artículo 86-D y va de 3,850 a 11,540 pesos.

Durante 2026 permanece vigente una facilidad que posterga la aplicación de estas multas. El Artículo Cuarto Transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026 fija el 31 de diciembre de 2026 como fecha límite para regularizarse, por lo que las sanciones comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2027.

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Registrar datos incorrectos o que no sean auténticos puede traer otra consecuencia. El artículo 17-H Bis, fracción VIII, permite al SAT restringir temporalmente el Certificado de Sello Digital, utilizado para emitir facturas, cuando detecta problemas en los medios de contacto atribuibles al contribuyente.

Cómo activar o actualizar tu Buzón Tributario paso a paso

Antes de comenzar necesitas tus medios de acceso y los datos que registrarás. Las personas físicas pueden ingresar con RFC y Contraseña o con e.firma vigente; las personas morales necesitan e.firma vigente. También debes contar con al menos un correo electrónico —puedes registrar hasta cinco— y un número celular nacional de 10 dígitos.

El procedimiento es el siguiente:

1. Entra al portal del SAT y selecciona Buzón Tributario.

2. Pulsa Iniciar sesión e ingresa con los medios que correspondan: RFC y Contraseña o e.firma para personas físicas; e.firma para personas morales.

3. Una vez dentro, abre el apartado Configuración.

4. Registra o actualiza al menos un correo electrónico y un número celular de 10 dígitos.

5. Guarda la información. El sistema generará un acuse de registro de medios de contacto.

6. Revisa el correo electrónico que proporcionaste. El SAT enviará un mensaje con una liga que debes abrir para confirmar esa dirección.

7. Revisa también el SMS enviado a tu celular. Recibirás un código de activación de 10 dígitos que debes capturar nuevamente en Buzón Tributario > Configuración.

8. Confirma ambos medios dentro de las 72 horas siguientes al registro. Si no completas la validación en ese plazo, la solicitud se cancela y tendrás que comenzar nuevamente.

10. Una vez confirmados correo y celular, verifica que ambos aparezcan con ese estatus y descarga el acuse correspondiente desde Mis expedientes > Mis comunicados.

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Si capturas incorrectamente el código enviado por SMS tres veces, el sistema lo bloquea durante 30 minutos antes de permitir un nuevo intento.

El trámite no queda concluido con solo registrar los datos. Correo y celular deben quedar confirmados para que el Buzón Tributario se considere correctamente habilitado.

Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), durante su participación en la Conferencia del Pueblo realizada en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.
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Para qué sirve el Buzón Tributario y por qué debes revisarlo

Este sistema funciona como el canal electrónico de comunicación entre el contribuyente y el SAT. La autoridad puede utilizarlo para enviar actos administrativos, resoluciones, requerimientos, avisos y otras notificaciones, mientras que el contribuyente puede presentar solicitudes, promociones, avisos o responder requerimientos.

Cuando existe una notificación electrónica, el SAT envía previamente un aviso a los medios registrados. A partir de ese momento existen tres días hábiles para abrir el documento.

Si el contribuyente no lo consulta, la notificación se considera realizada al cuarto día hábil, y sus efectos legales comienzan al día hábil siguiente.

No tener habilitado el buzón o proporcionar medios de contacto erróneos también puede llevar a que la autoridad considere que existe oposición a la notificación y utilice los estrados, es decir, la publicación oficial del acto para que los plazos legales continúen corriendo.

Cuántas veces ha prorrogado el SAT las sanciones del Buzón Tributario

La obligación existe desde 2020, pero eso no significa que su entrada en vigor haya sido aplazada cada año. Lo que se ha prorrogado de manera sucesiva es principalmente la aplicación de las multas por no habilitarlo o no actualizar los medios de contacto.

La documentación proporcionada muestra diferimientos durante cinco años consecutivos, de 2022 a 2026:

- 2022: el SAT postergó la aplicación de sanciones mediante el Comunicado 031/2022

- 2023 y 2024: las Resoluciones Misceláneas Fiscales mantuvieron la facilidad mediante disposiciones transitorias

- 2025: el periodo volvió a extenderse hasta el cierre de ese año

- 2026: la RMF volvió a mover el inicio de las multas hasta el 1 de enero de 2027.

Tags

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Multas

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