Eliminar el límite de ingresos permitirá que poco más de 16,000 grandes empresas accedieran al programa, las cuales aportan al erario más de dos billones 300,000 millones de pesos. La edición 2026 de este programa ha beneficiado a más de 38,000 contribuyentes, que han dejado entre 6,000 y 6,500 millones a la recaudación, de acuerdo con el diputado Ricardo Monreal, quien presentó esta reserva al dictamen de la Ley de Ingresos de Federación 2027 en el pleno de la Cámara de Diputados, luego de una reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum y representantes del CCE.

El cambio fue aprobado en Diputados la semana pasada, y ahora debe votarse en el Senado, donde se prevé que las comisiones de Puntos Constitucionales y de Hacienda inicien su discusión este miércoles.

Aunque la oposición criticó que fuera una contradicción a la prohibición a la condonación de impuestos en 2019 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Monreal explicó que son incentivos fiscales para accesorios, que son multas, recargos y gastos de operación, y no para impuestos, que ningún contribuyente que no pague impuestos podrá acceder a este Programa.

En gobiernos anteriores, cada inicio de sexenio publicaban decretos presidenciales que otorgaban condonaciones de impuestos a las empresas, muchas no pagaban sus impuestos y se esperaban a estas publicaciones cada inicio de administración para ponerse al tanto con la autoridad fiscal, otras aguantaban litigios en espera de la amnistía fiscal de cada seis años.

En los periodos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto la determinación de créditos fiscales se comportó irregular , mientras se observa un crecimiento constante en el total desde 2019. Los créditos fiscales reportaron un total 3.2 billones de pesos al cierre de junio, poco más de seis veces que los créditos en 2013, por 516,504 millones.