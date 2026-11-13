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Cuánto deben pagarte por trabajar el 16 de noviembre y qué pasa si tu patrón te deposita menos

El descanso obligatorio tiene reglas de pago distintas a las de una jornada común. Aprende a calcular la diferencia y dónde pedir asesoría gratuita.
vie 13 noviembre 2026 01:09 PM
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Mujer trabaja sola en una oficina y revisa documentos con gesto de molestia moderada frente a su escritorio.
Quienes laboren el 16 de noviembre, día de descanso obligatorio en México, deben recibir su salario normal más un pago doble por el servicio prestado. (Expansión|ChatGPT)

El lunes 16 de noviembre de 2026 es día de descanso obligatorio en México, pero hay trabajadores que deberán presentarse a sus actividades. Si eres uno de ellos, saber cuánto deben pagarte por trabajar te ayudará a comprobar si tu nómina incluye la compensación que exige la ley.

Si recibes menos de lo correspondiente, también existen opciones para reclamar la diferencia.

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¿Cuánto deben pagarte por trabajar el 16 de noviembre?

De acuerdo con el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), quienes laboren durante un día de descanso obligatorio tienen derecho a recibir su salario habitual más un pago doble por los servicios prestados. Esto significa que deben cobrar el equivalente a tres días de salario por esa jornada.

Para entender cómo funciona, tomemos como ejemplo a una persona que gana 15,000 pesos mensuales, equivalentes a 500 pesos diarios:

- Salario correspondiente al descanso obligatorio: 500 pesos

- Pago doble por trabajar ese día: 1,000 pesos adicionales

- Total que corresponde por el 16 de noviembre: 1,500 pesos.

Si el sueldo mensual de 15,000 pesos ya contempla el salario de ese día, el patrón deberá agregar 1,000 pesos a la nómina. Así, el ingreso bruto del mes sería de 16,000 pesos, antes de las deducciones correspondientes, siempre que no existan otros ajustes salariales.

El pago triple aplica independientemente de que el trabajador tenga una jornada habitual de lunes a viernes o labore durante los fines de semana. Lo importante es que haya prestado sus servicios durante el descanso obligatorio.

La legislación también contempla una prima dominical de al menos 25% cuando se trabaja en domingo, conforme al artículo 71. Sin embargo, el descanso de noviembre de 2026 cae en lunes, por lo que esa prima no corresponde por trabajar específicamente el día 16.

fachada de una sucursal de bbva
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¿Qué pasa si tu patrón no te paga completo el día feriado?

Si al revisar tu nómina descubres que no recibiste la cantidad correspondiente, puedes solicitar a tu empleador una aclaración del pago y exigir la diferencia.

Para respaldar tu reclamación, conviene conservar los recibos de nómina, comprobantes de depósito y cualquier registro que permita demostrar que trabajaste durante el descanso obligatorio.

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Si el problema no se resuelve, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), que ofrece asesoría y orientación laboral gratuita para conocer las opciones disponibles y reclamar el pago correspondiente.

Estos son sus canales de atención:

- Teléfono: 55 59 98 20 00 ext. 44750 y 44917.

- Oficina central en CDMX: Dr. José María Vértiz 211, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

- Atención en otros estados: Puedes consultar la oficina más cercana a tu domicilio en https://www.profedet.gob.mx/micrositio/sedes/sedes.html .

Todos los servicios de PROFEDET son gratuitos. La institución puede orientarte sobre cómo proceder cuando el empleador no respeta el pago previsto en la legislación laboral.

¿Por qué es feriado el 16 de noviembre y qué descansos quedan en 2026?

Aunque la Revolución Mexicana se conmemora cada 20 de noviembre, el artículo 74, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo establece que el descanso obligatorio corresponde al tercer lunes de ese mes.

En 2026, esa fecha cae el lunes 16 de noviembre, por lo que el viernes 20 no constituye otro descanso obligatorio por la misma conmemoración.

De acuerdo con el calendario general establecido en el artículo 74, los días de descanso obligatorio que restan en 2026 son:

- Lunes 16 de noviembre: conmemoración de la Revolución Mexicana

- Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Después del 16 de noviembre, el 25 de diciembre será el último descanso obligatorio general del año. Quienes deban trabajar durante esa fecha también tendrán derecho al pago establecido en el artículo 75.

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