Cuánto deben pagarte por trabajar el 16 de noviembre y qué pasa si tu patrón te deposita menos

¿Cuánto deben pagarte por trabajar el 16 de noviembre?

De acuerdo con el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), quienes laboren durante un día de descanso obligatorio tienen derecho a recibir su salario habitual más un pago doble por los servicios prestados. Esto significa que deben cobrar el equivalente a tres días de salario por esa jornada.

Para entender cómo funciona, tomemos como ejemplo a una persona que gana 15,000 pesos mensuales, equivalentes a 500 pesos diarios:

- Salario correspondiente al descanso obligatorio: 500 pesos

- Pago doble por trabajar ese día: 1,000 pesos adicionales

- Total que corresponde por el 16 de noviembre: 1,500 pesos.

Si el sueldo mensual de 15,000 pesos ya contempla el salario de ese día, el patrón deberá agregar 1,000 pesos a la nómina. Así, el ingreso bruto del mes sería de 16,000 pesos, antes de las deducciones correspondientes, siempre que no existan otros ajustes salariales.

El pago triple aplica independientemente de que el trabajador tenga una jornada habitual de lunes a viernes o labore durante los fines de semana. Lo importante es que haya prestado sus servicios durante el descanso obligatorio.

La legislación también contempla una prima dominical de al menos 25% cuando se trabaja en domingo, conforme al artículo 71. Sin embargo, el descanso de noviembre de 2026 cae en lunes, por lo que esa prima no corresponde por trabajar específicamente el día 16.

¿Qué pasa si tu patrón no te paga completo el día feriado?

Si al revisar tu nómina descubres que no recibiste la cantidad correspondiente, puedes solicitar a tu empleador una aclaración del pago y exigir la diferencia.

Para respaldar tu reclamación, conviene conservar los recibos de nómina, comprobantes de depósito y cualquier registro que permita demostrar que trabajaste durante el descanso obligatorio.