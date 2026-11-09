¿Abrirán los bancos el lunes 16 de noviembre? Esto pasará con tus pagos, retiros y transferencias

Las fechas en las que cerrarán los bancos son:
- Lunes 16 de noviembre por el Aniversario de la Revolución Mexicana.
- Sábado 12 de diciembre por la celebración del Día del Empleado Bancario. Cabe destacar que de manera general, la mayoría de bancos no brinda servicio ningún sábado del año.
- Viernes 25 de diciembre por la celebración de Navidad.
Además, el primer día del 2027 tampoco habrá servicio en las sucursales, ésto debido a la celebración de Año Nuevo.
Escuelas y empresas se suman al descanso
Como ya lo mencionamos, la LFT establece al tercer lunes de noviembre como de descanso oficial, por lo que las y los trabajadores del sector público y privado tampoco deberán acudir a trabajar, salvo en los casos en los que su participación sea necesaria como en restaurantes y plazas comerciales.
En estos casos, aquellas personas que laboren tendrán derecho a recibir su sueldo diario habitual más un pago extra equivalente al doble de ese suelo por trabajar en día de descanso. Una prestación conocida popularmente como pago triple.
Por su parte, la Secretaria de Educación Pública (SEP), a través de su calendario escolar 2026-2027 , ha confirmado que las escuelas de preescolar, primaria y secundaria también suspenderán sus clases.
Además, debido a que el viernes 13 de noviembre está programado el primer registro de calificaciones, las y los estudiantes tampoco deberán acudir a clases, por lo que en total podrán disfrutar de un mega puente de 4 días seguidos de descanso.