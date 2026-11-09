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¿Abrirán los bancos el lunes 16 de noviembre? Esto pasará con tus pagos, retiros y transferencias

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) compartió su calendario de días inhábiles para el resto del año, destacando un descanso de 3 días seguidos.
lun 09 noviembre 2026 04:27 PM
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fachada de una sucursal de bbva
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya confirmó que los bancos no darán servicio el próximo lunes 16 de noviembre. (World photo/Getty Images)

El próximo viernes 20 de noviembre se conmemorará el aniversario número 116 de la Revolución Mexicana, siendo una de las fechas más importantes dentro del país. Sin embargo, y como ha ocurrido desde hace algunos años, el festejo cambia de fecha al tercer lunes del mes, que en este caso es el 16 de noviembre, para empresas, escuelas y bancos.

Con ello, será el próximo lunes 16 de noviembre cuando las instituciones financieras cierren sus puertas, haciendo que miles de personas no puedan acudir a realizar pagos, retiros y aclaraciones.

Sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha compartido algunas alternativas eficientes para que los usuarios puedan realizar sus movimientos.

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¿Porqué cerrarán los bancos el 16 de noviembre?

Como ya lo mencionamos, desde hace algunos años la Ley Federal del Trabajo (LFT) en su artículo 74, establece al tercer lunes de noviembre como día de descanso oficial con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana.

Además, la propia CNBV, a través de su calendario oficial de días inhábiles , ha confirmado que el próximo lunes todos los bancos que se rigen bajo su supervisión se mantendrán sin actividades.

El motivo por el cual el descanso se otorga días antes de la fecha oficial es porque las autoridades mexicanas determinaron establecer al lunes previo para así garantizar que la mayor parte de las y los trabajadores puedan disfrutar de 3 días libres (sábado, domingo y lunes) con el famoso mega puente.

¿Qué pasa con los pagos, transferencias y aclaraciones?

Si bien ya es un hecho que ningún banco abrirá el próximo lunes, esto no quiere decir que las personas tendrán que posponer sus pagos o movimientos programados, pues existen diversas alternativas que pueden emplearse, tales como:

  • Cajeros automáticos y practicajas, donde se pueden realizar retiros, depósitos y pagos de servicios.
  • Banca en línea, donde se pueden consultar movimientos y realizar movimientos como pagos y transferencias.
  • Banca móvil a través de las aplicaciones en celulares, donde también se pueden realizar todos los movimiento e incluso recibir asesoría en línea.
  • Servicio telefónico disponible las 24 horas del día los 365 días del año, especialmente importante para las personas que presenten inconvenientes o tengan dudas sobre algún movimiento.
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Tres cierres de bancos para lo que resta del año

Además del cierre confirmado para el lunes 16 de noviembre, el calendario de la CNBV establece que para lo resta del 2026, habrá dos jornadas adicionales de cierre de sucursales, aunque una de ellas podría ser menos conflictiva.

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Las fechas en las que cerrarán los bancos son:

  • Lunes 16 de noviembre por el Aniversario de la Revolución Mexicana.
  • Sábado 12 de diciembre por la celebración del Día del Empleado Bancario. Cabe destacar que de manera general, la mayoría de bancos no brinda servicio ningún sábado del año.
  • Viernes 25 de diciembre por la celebración de Navidad.

Además, el primer día del 2027 tampoco habrá servicio en las sucursales, ésto debido a la celebración de Año Nuevo.

Escuelas y empresas se suman al descanso

Como ya lo mencionamos, la LFT establece al tercer lunes de noviembre como de descanso oficial, por lo que las y los trabajadores del sector público y privado tampoco deberán acudir a trabajar, salvo en los casos en los que su participación sea necesaria como en restaurantes y plazas comerciales.

En estos casos, aquellas personas que laboren tendrán derecho a recibir su sueldo diario habitual más un pago extra equivalente al doble de ese suelo por trabajar en día de descanso. Una prestación conocida popularmente como pago triple.

Un joven y una joven con suéteres de color vino sostienen sobres con logos del Gobierno y de la Secretaría de Bienestar.jpg
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Por su parte, la Secretaria de Educación Pública (SEP), a través de su calendario escolar 2026-2027 , ha confirmado que las escuelas de preescolar, primaria y secundaria también suspenderán sus clases.

Además, debido a que el viernes 13 de noviembre está programado el primer registro de calificaciones, las y los estudiantes tampoco deberán acudir a clases, por lo que en total podrán disfrutar de un mega puente de 4 días seguidos de descanso.

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