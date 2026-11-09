¿Abrirán los bancos el lunes 16 de noviembre? Esto pasará con tus pagos, retiros y transferencias

¿Porqué cerrarán los bancos el 16 de noviembre?

Como ya lo mencionamos, desde hace algunos años la Ley Federal del Trabajo (LFT) en su artículo 74, establece al tercer lunes de noviembre como día de descanso oficial con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana.

Además, la propia CNBV, a través de su calendario oficial de días inhábiles , ha confirmado que el próximo lunes todos los bancos que se rigen bajo su supervisión se mantendrán sin actividades.

El motivo por el cual el descanso se otorga días antes de la fecha oficial es porque las autoridades mexicanas determinaron establecer al lunes previo para así garantizar que la mayor parte de las y los trabajadores puedan disfrutar de 3 días libres (sábado, domingo y lunes) con el famoso mega puente.

¿Qué pasa con los pagos, transferencias y aclaraciones?

Si bien ya es un hecho que ningún banco abrirá el próximo lunes, esto no quiere decir que las personas tendrán que posponer sus pagos o movimientos programados, pues existen diversas alternativas que pueden emplearse, tales como:

Cajeros automáticos y practicajas, donde se pueden realizar retiros, depósitos y pagos de servicios.

Banca en línea, donde se pueden consultar movimientos y realizar movimientos como pagos y transferencias.

Banca móvil a través de las aplicaciones en celulares, donde también se pueden realizar todos los movimiento e incluso recibir asesoría en línea.

Servicio telefónico disponible las 24 horas del día los 365 días del año, especialmente importante para las personas que presenten inconvenientes o tengan dudas sobre algún movimiento.





Tres cierres de bancos para lo que resta del año

Además del cierre confirmado para el lunes 16 de noviembre, el calendario de la CNBV establece que para lo resta del 2026, habrá dos jornadas adicionales de cierre de sucursales, aunque una de ellas podría ser menos conflictiva.

