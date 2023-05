Las acciones de Western Alliance se desplomaron casi un 40%, ampliando las pérdidas de la sesión anterior, después de que el Financial Times dijo que el banco está explorando opciones estratégicas, incluida una posible venta de todo o parte de su negocio. La entidad negó la información, calificándola de "categóricamente falsa en todos los aspectos", y dijo que estaba sopesando opciones legales contra el diario.

Western Alliance ha intentado tranquilizar a los inversores sobre su estabilidad financiera. El miércoles dijo que no había sufrido salidas inusuales de depósitos tras la venta del First Republic Bank a JPMorgan Chase & Co el lunes.

La quiebra de First Republic, la tercera víctima importante de la mayor crisis que sufre el sector bancario estadounidense desde 2008, reavivó esta semana la caída de las acciones de los prestamistas regionales, pese a los esfuerzos de los reguladores por frenar las turbulencias que comenzaron con la quiebra de Silicon Valley Bank en marzo.

Zion Bancorporation perdía 11% y Comerica caía casi 13%. KeyCorp y Valley National Bancorp bajaban 7% y 5%, respectivamente. El índice KBW Regional Banking restaba un 3.6%.

Los grandes bancos estadounidenses también perdían terreno el jueves, con un descenso superior al 3% del índice S&P 500 Banks. Los papeles de JPMorgan cedían 2.6%, mientras que Bank of America retrocedía 3%.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiteró el miércoles que el sistema bancario sigue siendo resistente a pesar de las "tensiones" de marzo, después de que el banco central anunciara un alza de tasas de interés de 25 puntos básicos y señalara una pausa en su ciclo de endurecimiento. Powell también dijo que los depósitos bancarios se habían estabilizado.