El peso mexicano está fuerte, pero no más que la divisa colombiana

¿Qué pasa con la moneda de Colombia?

La apreciación de la moneda colombiana se debe a factores internos y externos. Por el lado interno, influye el clima político, ya que las propuestas de reforma en temas laborales, de pensiones y de salud del gobierno de Gustavo Petro se han topado con muchos debates y trabas en el Congreso, lo que envía una señal de confianza al mercado sobre la autonomía de las instituciones de ese país.

Por el lado externo, la fortaleza del peso colombiano se ha visto influencia por un mayor apetito por divisas emergentes, esto por la expectativa de que los bancos centrales, en especial el de Estados Unidos pueda terminar con su política restrictiva.

"Cuando se consolide la idea de que no habrá más alzas en las tasas de interés y que los agentes externos tengan un poco más de apetito por riesgo, seguramente podrán seguir llegando capitales a la economía colombiana pero no de la misma forma que se vio hacia principio del año; de tal manera, que no se espera mucha apreciación del tipo de cambio pero tampoco mucha depreciación, ya que los mercados están más tranquilos y sobre todo las inflaciones y las tasas de interés en el mundo están dejando de subir", indicaron en un reporte, los analistas de Scotiabank Colpatria.

Un peso colombiano a peso mexicano

La conversión de tipo de cambio entre estas monedas latinoamericanas es de un peso mexicano por 242.81 pesos colombianos. En sentido contrario, por un peso colombiano se estaría pagando 0.0041 pesos mexicanos.