Los principales índices en Estados Unidos retrocedían este martes por renovadas preocupaciones sobre el sistema financiero estadounidense, después de que la agencia Moody's recortó la calificación crediticia de varios bancos de ese país.

En un comunicado, Moody’s anunció que recortó la calificación crediticia de al menos 10 bancos estadounidenses medianos y pequeños, entre ellos: M&T Bank Corp., Webster Financial Corp., BOK Financial Corp., Old National Bancorp, Pinnacle Financial Partners Inc. y Fulton Financial Corp.

La agencia calificadora dijo que también podría reducir la calificación de algunos bancos más grandes como: U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon Corp., State Street Corp. y Truist Financial Corp.