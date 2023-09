Las acciones de China Evergrande se desplomaron hoy hasta 24%, después de que el asediado promotor dijo que no podía emitir nueva deuda debido a una investigación en curso sobre una de sus filiales, lo que asesta un nuevo golpe a sus planes de reestructuración.

"En vista de que Hengda Real Estate Group Co Ltd, una de las principales filiales de la empresa, está siendo investigada, el grupo no puede cumplir los requisitos para la emisión de nuevos bonos en las circunstancias actuales", dijo Evergrande en un comunicado a última hora del domingo.