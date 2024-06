Infonavit mantiene la más alta calificación crediticia con Fitch y S&P

“Lo anterior confirma, desde el punto de vista de estas agencias, que la solidez financiera del Infonavit le permite hacer frente a sus compromisos financieros”, se lee en el documento.

“El Infonavit no está obligado regulatoriamente a someterse a la evaluación anual de las agencias calificadoras internacionales, pues no es un emisor de deuda y no presenta obligaciones de deuda emitida de su balance ni compromisos con inversionistas”. Sin embargo, lo hace para “brindar transparencia en el manejo de los recursos administrados”, subrayó el instituto.

Sobre el Infonavit, Fitch destacó lo siguiente:

La reforma de pensiones en México reforzará la posición clave del Infonavit en el marco nacional de seguridad social y aumentará su influencia socioeconómica.

La reforma le permitiría elevar la pensión mínima para una parte de los trabajadores privados de ingresos bajos.

Conservará su papel como el principal proveedor de créditos hipotecarios en México, particularmente para la población de ingresos bajos.

El Instituto continúa cumpliendo su misión como institución financiera no bancaria enfocada en políticas públicas, con objetivos estrechamente alineados con los planes de desarrollo del gobierno para reducir el déficit habitacional.

S&P señaló que:

No se espera que la salida de recursos del Infonavit hacia el Fondo de Pensiones para el Bienestar afecte sus evaluaciones de fondeo y liquidez ya que anticipan que la transferencia represente un porcentaje muy pequeño del fondo total de vivienda.

Espera que mantenga una sólida participación de mercado, alrededor de 68% en el sector hipotecario por número de créditos; ninguna entidad privada tendría la capacidad de asumir tal rol.

Cuenta con una base de fondeo muy estable y sólidos niveles de liquidez siguen siendo las principales fortalezas crediticias del Infonavit.

Su operación seguirá respaldada por la destacada posición de mercado de Infonavit y su amplia y bien diversificada base de clientes.

Los nuevos productos de crédito del Infonavit, como el financiamiento para la adquisición de vivienda entre dos personas, compra de terreno, autoconstrucción, mejoras de viviendas y pago de deudas con otras instituciones financieras, permitirán al Instituto seguir aumentando su cartera de crédito a una tasa de 5% anual en 2024 y 2025.