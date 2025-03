Peso extiende avance tras comentarios de Lutnick sobre aranceles

El tipo de cambio cotizaba en 20.2772 pesos por dólar, con una apreciación de 0.39% frente al cierre que reportó Banco de México (Banxico) el miércoles.

“El tipo de cambio se mantiene por debajo de la marca de 20.50 pesos, después de evaluar la decisión de una suspensión de un mes para los aranceles de Estados Unidos a vehículos. Adicionalmente, la moneda local encuentra apoyo en el retroceso del dólar y a la espera de más novedades en el tema arancelario, considerando que continúa el diálogo entre los países de Norteamérica”, explicó Monex.

Aunque la suspensión de los aranceles a vehículos puede ser interpretada como un alivio, "también generan confusión e incertidumbre, ya que sus anuncios suelen ser revertidos o modificados posteriormente, aumentando la volatilidad en los activos financieros”, señaló Felipe Mendoza, analista de mercados de ATFX Latam.

El avance de la moneda mexicana también se debe al dato estimado de recortes de empleos en Estados Unidos en febrero, debido "al impacto del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) por los despidos del sector público, así como al aumento en el número de empresas que recortan personal por el miedo a los aranceles y la cancelación de contratos”, dijo Banco Base.

“Esta publicación, que no es elaborada por el sector público, normalmente no genera movimientos en los mercados financieros. Sin embargo, ahora el mercado está sensible a noticias sobre la debilidad del mercado laboral de Estados Unidos”, añadió.

A pesar de la apreciación del peso, las presiones al alza para el tipo de cambio no desaparecen, no solo por el tema arancelario, también por las tensiones geopolíticas.

Bolsa sube

La bolsa mexicana avanzaba el jueves por tercera jornada consecutiva después de que el jefe de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, afirmó que es probable que la suspensión arancelaria de un mes se extienda a todos los productos que cumplan con el TMEC.

El índice líder S&P/BMV IPC .MXX, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, subía un 0.40% a 52,921.37 puntos, revirtiendo sus pérdidas iniciales.

Los títulos de la firma de telecomunicaciones Grupo Televisa TLEVISACPO.MX, encabezaban las alzas, con un 5.29% más a 8.36 pesos, seguidos por los de la aseguradora Quálitas Q.MX que sumaban un 4.87% a 189.03 pesos.

Con información de Reuters