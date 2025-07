En México, muchas pequeñas y medianas empresas con potencial exportador siguen topándose con un obstáculo recurrente: la dificultad para obtener financiamiento del sistema bancario tradicional. Aunque forman parte de cadenas productivas clave —desde berries hasta manufactura ligera—, su tamaño, necesidades específicas y flujos atípicos las dejan fuera del catálogo de soluciones bancarias convencionales.

“Lo que yo hago con mi cliente difícilmente lo podría hacer un banco”, asegura Carlos Rahmane, CEO de Exitus Capital, en entrevista. “Nos metemos a entender su operación, sus flujos, su contexto, y estructuramos el financiamiento con base en eso”.

Exitus Capital desarrolló un modelo operativo que acompaña a la empresa a lo largo de toda la cadena de valor, señala el directivo. Puede otorgar liquidez para comprar materia prima, financiar maquinaria a través de arrendamiento, cubrir necesidades de capital de trabajo, y finalmente monetizar las cuentas por cobrar, incluso cuando éstas provienen de clientes en el extranjero.

Un caso típico es el de productores agrícolas del Bajío que exportan jitomates o berries a grandes cadenas como Walmart en Estados Unidos. “Nosotros financiamos la orden de compra y garantizamos el repago con la cuenta por cobrar en Estados Unidos. Ese ciclo completo de financiamiento y recuperación lo podemos hacer gracias a que tenemos una empresa de factoring en Estados Unidos”, explica Rahmane.

Este tipo de soluciones resulta especialmente valioso en un contexto en el que el nearshoring impulsa nuevas oportunidades, explica, pero muchas empresas medianas carecen del músculo financiero para responder a la demanda.

Empresas medianas, necesidades complejas

A diferencia de los esquemas masivos de microcrédito, Exitus se enfoca en empresas medianas, con un ticket promedio de entre 20 y 30 millones de pesos. Son empresas que ya tienen una cierta trayectoria, operaciones internacionales y capacidad operativa, pero que siguen siendo invisibles para muchos bancos.

“El crédito a la medida no se trata sólo de plazo y tasa”, dice Rahmane, “sino de entender el ciclo del negocio y construir sobre él”. Eso ha llevado a la firma a crear una oferta multiproducto que permite flexibilidad y alineación entre financiamiento y operación.

Actualmente, su portafolio activo supera los 7,500 millones de pesos, y se concentra en sectores como industria, agroindustria, comercio y servicios.

Para fondear este modelo, Exitus Capital recurre al mercado bursátil. A finales de junio, la empresa realizó su mayor colocación de certificados bursátiles, por 1,000 millones de pesos, en la Bolsa Mexicana de Valores. La emisión, calificada AAA por Moody’s y S&P, permitirá incorporar hasta 200 nuevas pymes a su cartera durante el segundo semestre del año.

Estructurada como una bursatilización de cartera vía fideicomiso, la operación permite reciclar pagos entrantes para mantener un flujo constante de financiamiento. “Esto tiene un efecto multiplicador sobre la economía real”, resume Rahmane. Y apunta que se trata de un programa más amplio donde se esperan colocar alrededor de 8,000 millones de pesos en total.

“Nos gustaría poder hacer esto de forma más masiva, pero no es tan simple. Nuestro tipo de producto no se presta a la estandarización”, admite. “Y además, el acceso a fondeo sigue siendo complejo para los intermediarios no bancarios”.