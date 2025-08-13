BMV anota su mejor mes del año en financiamiento

Repunte en deuda de corto y largo plazo

Durante el mes, se colocaron 140 emisiones de deuda de corto plazo por un monto de 40,175 millones de pesos, lo que llevó el acumulado anual a 805 emisiones por 215,439 millones.

En el segmento de largo plazo, se registraron 14 emisiones que sumaron 36,474 millones, con un total acumulado de 52 colocaciones y 143,349 millones en lo que va del año.

En capitales, destacó la oferta primaria global de FIBRA NEXT por 8,000 millones, operación que, según analistas, refuerza la profundidad y el atractivo del mercado bursátil mexicano, al tiempo que diversifica las opciones para los inversionistas institucionales y minoristas. La tendencia también confirma el interés sostenido por parte de emisores y la disposición de los inversionistas a participar en instrumentos tanto de deuda como de capital.