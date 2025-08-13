Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Mercados

BMV anota su mejor mes del año en financiamiento

La BMV tuvo en julio su mejor mes del año, con récord en emisiones de deuda y la destacada oferta de FIBRA NEXT por 8,000 millones.
mié 13 agosto 2025 04:51 PM
fibra next opi bmv
En julio, la BMV colocó emisiones de deuda y capital por más de 76,000 millones de pesos.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró julio con su desempeño más destacado de 2025 en materia de financiamiento, impulsada por un fuerte dinamismo en las emisiones de deuda y capital.

Publicidad

Repunte en deuda de corto y largo plazo

Durante el mes, se colocaron 140 emisiones de deuda de corto plazo por un monto de 40,175 millones de pesos, lo que llevó el acumulado anual a 805 emisiones por 215,439 millones.

En el segmento de largo plazo, se registraron 14 emisiones que sumaron 36,474 millones, con un total acumulado de 52 colocaciones y 143,349 millones en lo que va del año.

Lee:

fibra next bmv
Mercados

Fibra Next da campanazo en BMV; busca capitalizar el auge logístico de México

En capitales, destacó la oferta primaria global de FIBRA NEXT por 8,000 millones, operación que, según analistas, refuerza la profundidad y el atractivo del mercado bursátil mexicano, al tiempo que diversifica las opciones para los inversionistas institucionales y minoristas. La tendencia también confirma el interés sostenido por parte de emisores y la disposición de los inversionistas a participar en instrumentos tanto de deuda como de capital.

Publicidad

Tags

Bolsa Mexicana de Valores

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad