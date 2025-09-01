Publicidad

El peso avanza a la espera de datos del mercado laboral de EU

La semana estará marcada por la publicación el viernes de datos de la nómina no agrícola y la tasa de desempleo de agosto.
lun 01 septiembre 2025 08:54 AM
La moneda MXN= cotiza en 18.60 por dólar, con una ganancia de un 0.19%, en una jornada que se anticipaba de pocos negocios debido al feriado estadounidense del Día del Trabajo.

El peso mexicano se aprecia el lunes mientras los inversores se preparaban para la divulgación esta semana de cifras del empleo en Estados Unidos que pueden ser determinantes para las perspectivas de un recorte de tasas de la Reserva Federal a mediados de septiembre.

La semana estará marcada por la publicación el viernes de datos de la nómina no agrícola y la tasa de desempleo de agosto, que serán precedidos por cifras de la Encuesta JOLTS de ofertas laborales el miércoles y del empleo privado el jueves.

"El reporte será clave para las apuestas sobre los recortes de la tasa de interés de la Fed", dijo Grupo Financiero Banorte, en una nota de análisis.

Los mercados además continúan digiriendo un informe de la inflación de Estados Unidos divulgado la semana pasada y un fallo de un tribunal que dictaminó que la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales.

Tribunal de Apelaciones de EU declara ilegales la mayoría de aranceles de Trump

Bolsa mexicana retrocede

La bolsa mexicana descendía el lunes en el inicio de una semana que estará marcada por la publicación de un esperado informe del mercado laboral estadounidense.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC .MXX bajaba un 0.16% a 58,612.34 puntos, en las primeras negociaciones de una jornada que se anticipaba de poco volumen debido a un feriado en Estados Unidos.

Los títulos de la gigante de telecomunicaciones América Móvil AMXB.MX encabezan las bajas, con un 1.40% menos a 18.32 pesos, seguidos por los Grupo Financiero Banorte GFNORTEO.MX, que restaban un 1.45% a 168.22 pesos.

Con información de Reuters

