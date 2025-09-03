También se permite a Google seguir pagando a socios como Apple AAPL.O para que utilicen su motor de búsqueda. Las acciones del fabricante del iPhone subían 3%.

"Este resultado elimina un importante obstáculo legal e indica que el tribunal está dispuesto a buscar soluciones pragmáticas en lugar de tácticas radicales", dijo Matt Britzman, analista de renta variable de Hargreaves Lansdown.

Las acciones de Alphabet GOOGL.O acumulan un alza cercana al 11.7% este año, superando levemente al índice S&P 500 .SPX, pero por detrás de sus homólogas Meta META.O y Microsoft MSFT.O.

La sentencia preserva la capacidad de Alphabet para profundizar en su asociación con Apple e integrar potencialmente su IA Gemini en futuros iPhones, según los analistas.

"Los pagos de Google fueron un gran generador de ingresos para el gigante tecnológico y el hecho de que puedan continuar será un alivio en lo que ha sido un año turbulento", dijo Ben Barringer, de Quilter Cheviot, un inversor en Apple y Alphabet.

El Gobierno estadounidense demandó a Google en 2020, alegando que mantenía ilegalmente un monopolio en las búsquedas mediante acuerdos de exclusión con fabricantes de dispositivos y desarrolladores de navegadores.