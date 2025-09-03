Publicidad

Acciones de Alphabet se disparan tras dictamen judicial contrario a su división

El fallo dictado el martes por el juez Amit Mehta permite a Google mantener el control de su navegador Chrome y del sistema operativo para móviles Android.
mié 03 septiembre 2025 09:12 AM
Las acciones de Alphabet GOOGL.O acumulan un alza cercana al 11.7% este año, superando levemente al índice S&P 500 .SPX, pero por detrás de sus homólogas Meta META.O y Microsoft MSFT.O.

Las acciones de Alphabet trepaban más de un 8% el miércoles, después de que un juez estadounidense se pronunció en contra de la disolución de la matriz de Google, despejando un importante obstáculo normativo y poniendo a la compañía en vías de aumentar su valor de mercado en más de 213,000 millones de dólares.

El fallo dictado el martes por el juez Amit Mehta permite a Google mantener el control de su navegador Chrome y del sistema operativo para móviles Android, al tiempo que prohíbe determinados contratos exclusivos con fabricantes de dispositivos y desarrolladores de navegadores.

También se permite a Google seguir pagando a socios como Apple AAPL.O para que utilicen su motor de búsqueda. Las acciones del fabricante del iPhone subían 3%.

"Este resultado elimina un importante obstáculo legal e indica que el tribunal está dispuesto a buscar soluciones pragmáticas en lugar de tácticas radicales", dijo Matt Britzman, analista de renta variable de Hargreaves Lansdown.

Google pierde juicio antimonopolio pero evita vender Android

La sentencia preserva la capacidad de Alphabet para profundizar en su asociación con Apple e integrar potencialmente su IA Gemini en futuros iPhones, según los analistas.

"Los pagos de Google fueron un gran generador de ingresos para el gigante tecnológico y el hecho de que puedan continuar será un alivio en lo que ha sido un año turbulento", dijo Ben Barringer, de Quilter Cheviot, un inversor en Apple y Alphabet.

El Gobierno estadounidense demandó a Google en 2020, alegando que mantenía ilegalmente un monopolio en las búsquedas mediante acuerdos de exclusión con fabricantes de dispositivos y desarrolladores de navegadores.

Mercados cambiarios Google

