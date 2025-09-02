Google pierde jucio antimonopolio pero se quedará con una parte clave de su negocio

Uno de los mayores casos antimonopolio tiene resolución. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y Alphabet llegan a un veredicto. El juez federal en Washington, Amit Mehta, resolvió que Google mantuvo ilegalmente un monopolio en el mercado de las búsquedas y la publicidad digital, en el que controla más del 90% del tráfico global. El fallo obliga a la compañía a compartir datos de búsqueda con rivales, pero descartó la medida más drástica: forzar la venta de Android o del navegador Chrome.
Si bien las medidas no desmantelan a la empresa, el precedente abre la puerta a nuevas demandas y a un debate sobre el poder de las plataformas digitales en la economía global.