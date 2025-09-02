Google pierde jucio antimonopolio pero se quedará con una parte clave de su negocio

De acuerdo con el tribunal, Google firmó durante años acuerdos exclusivos que garantizaron su posición como buscador predeterminado en dispositivos móviles, navegadores y operadores de telefonía. Estas prácticas, sostuvo Mehta, sofocaron la competencia e impidieron que surgieran alternativas reales.

“El dominio de Google no se explica únicamente por la preferencia de los usuarios, sino por restricciones contractuales que cerraron la puerta a competidores”, señaló el juez federal en la resolución.

El impacto en el mercado fue positivo para Alphabet, cuyas acciones repuntaron 5.8% tras el anuncio. Inversores consideraron que las sanciones fueron limitadas en comparación con lo que se temía. Apple, aliado clave en los acuerdos de buscador predeterminado, también subió su acción 3.7%.

La medida más contundente consiste en que Google deberá abrir parte de su tesoro más valioso. Esto permitirá a competidores como DuckDuckGo o Bing mejorar la calidad de sus servicios, aunque la implementación podría llevar años debido a apelaciones.

Con información NYT y Reuters.

