Google pierde jucio antimonopolio pero se quedará con una parte clave de su negocio

Tecnología

Google pierde juicio antimonopolio pero evita vender Android

El juez federal, Amit Mehta, resolvió que la tecnológica mantuvo ilegalmente un monopolio, en el que controla 90% del tráfico de internet global.
mar 02 septiembre 2025 03:33 PM
Una de las sanciones más duras era obligar a la marca a vender Android y Seacrh, sin embargo sólo tendrá que compartir datos con rivales.

Uno de los mayores casos antimonopolio tiene resolución. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y Alphabet llegan a un veredicto. El juez federal en Washington, Amit Mehta, resolvió que Google mantuvo ilegalmente un monopolio en el mercado de las búsquedas y la publicidad digital, en el que controla más del 90% del tráfico global. El fallo obliga a la compañía a compartir datos de búsqueda con rivales, pero descartó la medida más drástica: forzar la venta de Android o del navegador Chrome.

Si bien las medidas no desmantelan a la empresa, el precedente abre la puerta a nuevas demandas y a un debate sobre el poder de las plataformas digitales en la economía global.

De acuerdo con el tribunal, Google firmó durante años acuerdos exclusivos que garantizaron su posición como buscador predeterminado en dispositivos móviles, navegadores y operadores de telefonía. Estas prácticas, sostuvo Mehta, sofocaron la competencia e impidieron que surgieran alternativas reales.

“El dominio de Google no se explica únicamente por la preferencia de los usuarios, sino por restricciones contractuales que cerraron la puerta a competidores”, señaló el juez federal en la resolución.

El impacto en el mercado fue positivo para Alphabet, cuyas acciones repuntaron 5.8% tras el anuncio. Inversores consideraron que las sanciones fueron limitadas en comparación con lo que se temía. Apple, aliado clave en los acuerdos de buscador predeterminado, también subió su acción 3.7%.

La medida más contundente consiste en que Google deberá abrir parte de su tesoro más valioso. Esto permitirá a competidores como DuckDuckGo o Bing mejorar la calidad de sus servicios, aunque la implementación podría llevar años debido a apelaciones.

Con información NYT y Reuters.

