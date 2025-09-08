El peso avanza a la espera del paquete económico

El tipo de cambio cotizaba en 18.66 pesos por dólar, con una ganancia de un 0.17% frente a los 18.69 del precio de referencia de LSEG del viernes.

El dólar en cambio se debilitaba frente a una cesta de divisas debido a expectativas de que la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas de interés a partir de su siguiente decisión de la próxima semana.

A nivel local, está previsto que más tarde en el día el Gobierno entregue al Congreso su proyecto de presupuesto 2026 .

"Será relevante conocer los supuestos macroeconómicos, los ingresos proyectados y los gastos", dijo la firma Banco Base. "Será relevante el costo financiero de la deuda proyectado y el gasto que se hará en programas sociales y pensiones", agregó.

La BMV abre a la baja

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores abrió a la baja este lunes, con una caída de 0.20%, después de tocar un nuevo récord el viernes y ganar 3.02% semanal.

En la apertura, destacan las ganancias de Peñoles (1.65%), Orbia (0.47%) y Arca Continental (0.36%). Y las pérdidas de Televisa (2.46%), Qualitas (1.03%) y Kimberly Clark (1.24%).

Con información de Reuters