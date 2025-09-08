Publicidad

Mercados

El peso avanza a la espera del paquete económico

La BMV abre a la baja, después de tocar nuevos máximos el viernes. Destacan avances de Peñoles y Orbia.
lun 08 septiembre 2025 08:37 AM
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.62 y 18.82 pesos por dólar.

El peso mexicano se apreciaba el lunes ante un declive generalizado del dólar, mientras los inversionistas se preparaban para conocer el presupuesto nacional del próximo año.

El tipo de cambio cotizaba en 18.66 pesos por dólar, con una ganancia de un 0.17% frente a los 18.69 del precio de referencia de LSEG del viernes.

El dólar en cambio se debilitaba frente a una cesta de divisas debido a expectativas de que la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas de interés a partir de su siguiente decisión de la próxima semana.

A nivel local, está previsto que más tarde en el día el Gobierno entregue al Congreso su proyecto de presupuesto 2026 .

"Será relevante conocer los supuestos macroeconómicos, los ingresos proyectados y los gastos", dijo la firma Banco Base. "Será relevante el costo financiero de la deuda proyectado y el gasto que se hará en programas sociales y pensiones", agregó.

Economía

Más tijerazos; llega el Paquete Económico con ajustes para 2026

La BMV abre a la baja

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores abrió a la baja este lunes, con una caída de 0.20%, después de tocar un nuevo récord el viernes y ganar 3.02% semanal.

En la apertura, destacan las ganancias de Peñoles (1.65%), Orbia (0.47%) y Arca Continental (0.36%). Y las pérdidas de Televisa (2.46%), Qualitas (1.03%) y Kimberly Clark (1.24%).

Con información de Reuters

