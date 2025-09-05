Publicidad

Economía

Los contribuyentes harán aportación histórica al erario en 2026

Sin una reforma fiscal, Hacienda busca incrementar los ingresos por impuestos a través de mayor control por parte del SAT, cambios a la Ley Aduanera y menos incentivos fiscales.
vie 05 septiembre 2025 05:55 AM
sat-paquete-economico-2026
Hacienda estima que la recaudación de impuestos aportará más del 67.3% del total de los ingresos públicos. Esta es la proporción más alta de la que se tiene registro, de acuerdo con cifras en los precriterios económicos 2026 y las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas.

Para el siguiente año, el pago de impuestos tendrá su mayor aportación en la historia a los ingresos del sector público.

Para el siguiente año, el pago de impuestos tendrá su mayor aportación en la historia a los ingresos del sector público.

El nivel más alto en recaudación del que se tiene registro se logrará sin una reforma fiscal, es decir, sin nuevos impuestos o alzas en estos, de acuerdo con la presidenta, Claudia Sheinbaum.

El plan, que será mayormente presentado el lunes 8 de septiembre en el Paquete Económico 2026, radica en apretar más las tuercas a los contribuyentes para el cumplimiento en el pago de sus impuestos; un ataque a las empresas factureras o fantasma; cerrar las grietas para el contrabando en las aduanas; aplicar aranceles a los países con los que no se tienen acuerdos como China; y también en cambiar la fórmula para otorgar incentivos fiscales a las gasolinas.

Más vigilancia

“Los programas actuales de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) van a seguir en vigor. Es decir, nos van a seguir fiscalizando fuerte a través de todos los mecanismos, sobre todo de cartas de invitación, comunicados y exhortos que nos lleguen al Buzón Tributario, y que se hacen a partir de cruce de datos, de minería de datos por parte de la autoridad fiscal”, comentó Luis Pérez de Acha, socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda.

Este mayor control se verá sobre quienes eluden al sistema tributario, incluyendo personas físicas y morales, reforzando medidas de control, explicó Carlos Lerma, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el pasado 30 de julio.

Contra empresas factureras

Para generar más ingresos a través de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, para 2026 el objetivo son las empresas factureras o fantasma, las cuales simulan operaciones tras los objetivos de evadir impuestos, solicitar saldos a favor al fisco, lavar dinero y desviar recursos públicos.

Esta acción “nos va a dar más recaudación que cualquier incremento que pudiéramos hacer al ISR”, adelantó la presidenta, el pasado 22 agosto en su conferencia matutina.

“Una parte de la reforma (contra las factureras) se centraría en el Código Fiscal de la Federación para actualizar o modernizar algunas disposiciones que ya tienen muchos años en vigencia y que con base en la experiencia es conveniente ajustar, en particular al artículo 69-B (que se refiere a las listas negras del SAT). También tendrían que hacerse cambios importantes a las leyes que contienen condiciones para la contratación pública, que es la otra cancha donde operan estas empresas”, detalló Pérez de Acha.

Consideró que los cambios también deben venir para los contribuyentes que compran estas facturas falsas. “Viene un tema penal-fiscal importante para los siguientes años”, explicó.

Aduanas y aranceles

A la par de la propuesta del Paquete Económico 2026, entre las propuestas que abonarán a generar más ingresos por impuestos, el Ejecutivo presentará una iniciativa para reformar la Ley Aduanera para cerrar las grietas por donde se cuelan ingresos públicos, debido a malas prácticas como el contrabando, la subvaluación y los esquemas de importación temporal; estos últimos han sido aprovechados por empresas importadoras para evadir el pago de aranceles y de IVA.

Este tipo de cambios en materia de comercio exterior, además de la aplicación de aranceles con países con los que no se tienen acuerdos comerciales, como China, pueden contribuir a cerrar el déficit fiscal, que es una de las principales enmiendas de Hacienda en el paquete económico del próximo año, consideró Cynthia Valeriano López, profesora de Economía del Tec de Monterrey Campus Toluca.

Menos apoyos fiscales a las gasolinas

Sin ser parte del paquete económico, también en este plan entran cambios a la fórmula de Hacienda para otorgar apoyos fiscales a las gasolinas y diésel, los cuales fueron publicados ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Desde Semana Santa, en abril pasado, la secretaría a cargo de Édgar Amador Zamora no otorga estímulos fiscales a los combustibles automotrices. El objetivo de estos apoyos, que radican en disminuir la cuota IEPS federal, es amortizar alzas en los precios finales en estaciones de servicio, cuando suben de súbito los precios del petróleo a nivel global.

