El peso retrocede desde su mejor nivel en más de un año

La moneda cotiza en 18.48 unidades, con un retroceso de 0.25% frente al precio de referencia de LSEG del jueves, cuando llegó a fortalecerse hasta 18.43 unidades, un nivel no visto desde agosto de 2024.

La cotización de los futuros de los fondos de la Fed indicaba que el mercado cree que el banco central estadounidense reducirá los tipos de interés en 25 puntos base en su decisión del 17 de septiembre. Las apuestas también se inclinaban por rebajas en sus dos siguientes encuentros de octubre y diciembre.

El repliegue de la moneda ocurría en momentos en que el dólar recuperaba algo de terreno ante una cesta de divisas internacionales. Aun así, el peso mexicano apuntaba a culminar la semana con un retorno acumulado del 1.1%.

Bolsa mexicana se afianza cerca de su máximo histórico

La bolsa mexicana avanzaba el viernes, oscilando muy cerca de su récord máximo, impulsada por crecientes expectativas de que la Reserva Federal (Fed) comenzará a recortar los tipos de interés en su reunión de la próxima semana.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC .MXX subía un 0.26% a 61,712.04 puntos, con un retorno semanal acumulado del 2%. El jueves, la bolsa alcanzó un nivel histórico de 61,886.12 unidades.

Con información de Reuters