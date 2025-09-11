El presidente del BID visita a Claudia Sheinbaum y hablan del Plan México

El gobierno busca que el Plan México sea un instrumento clave para fortalecer la base productiva nacional y posicionar al país como nodo estratégico en las cadenas de suministro.

"En 2026 se desplegará una estrategia integral para atraer inversión productiva, desarrollar capacidades locales y elevar el contenido nacional en sectores estratégicos", destacó Hacienda esta semana en el Paquete Económico 2026.

En Palacio Nacional, recibimos a Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y a su equipo; hablamos del Plan México y el panorama positivo para nuestro país. pic.twitter.com/mzILrhlE7f — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 11, 2025

El proyecto busca que con este Plan México haya expansión de infraestructura, la simplificación regulatoria y el uso de incentivos fiscales y financieros y así se detone crecimiento.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una organización que da apoyo financiero y técnico a gobiernos para que se desarrollen proyectos en América Latina.