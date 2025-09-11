Publicidad

Economía

El presidente del BID visita a Claudia Sheinbaum y hablan del Plan México

La presidenta informó que en Palacio Nacional se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, para hablar del Plan México.
jue 11 septiembre 2025 07:21 PM
La presidenta recibió en Palacio al presidente del BID y su equipo.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, sostuvieron una reunión este jueves en Palacio Nacional.

La reunión, de acuerdo con el gobierno federal, fue para hablar sobre el Plan México.

El gobierno busca que el Plan México sea un instrumento clave para fortalecer la base productiva nacional y posicionar al país como nodo estratégico en las cadenas de suministro.

"En 2026 se desplegará una estrategia integral para atraer inversión productiva, desarrollar capacidades locales y elevar el contenido nacional en sectores estratégicos", destacó Hacienda esta semana en el Paquete Económico 2026.

El proyecto busca que con este Plan México haya expansión de infraestructura, la simplificación regulatoria y el uso de incentivos fiscales y financieros y así se detone crecimiento.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una organización que da apoyo financiero y técnico a gobiernos para que se desarrollen proyectos en América Latina.

