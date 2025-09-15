México lanzó el lunes una emisión de bonos en tres tramos por hasta 5,000 millones de euros para financiar en parte una recompra de papeles de la petrolera estatal mexicana Pemex por 9,900 millones de dólares que cierra a fin de septiembre, reportó IFR, un servicio financiero de LSEG.
México emite 5,000 mde en bonos para recompra parcial de deuda de Pemex
Los bonos son a 4, 8 y 12 años y los recursos apoyarán la recompra parcial de deuda de Pemex por 9,900 mdd y otros fines del gobierno.
lun 15 septiembre 2025 09:14 AM
La emisión consta de bonos a cuatro años por hasta 2,250 millones de euros; 1,500 millones a ocho años y 1,250 millones de euros a 12 años.
La colocación será utilizada "para los fines generales del Gobierno de México, así como para realizar una aportación de capital a Petróleos Mexicanos (Pemex), que a su vez será utilizada por Pemex para reembolsar, rescatar y recomprar parcialmente algunos de sus valores en circulación", dijo IFR.
