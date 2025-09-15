Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Mercados

México emite 5,000 mde en bonos para recompra parcial de deuda de Pemex

Los bonos son a 4, 8 y 12 años y los recursos apoyarán la recompra parcial de deuda de Pemex por 9,900 mdd y otros fines del gobierno.
lun 15 septiembre 2025 09:14 AM
pemex-empresa-productiva-estadotal.jpg
Emisión de bonos por 5,000 mde busca apoyar la recompra de deuda de Pemex y fortalecer finanzas públicas.

México lanzó el lunes una emisión de bonos en tres tramos por hasta 5,000 millones de euros para financiar en parte una recompra de papeles de la petrolera estatal mexicana Pemex por 9,900 millones de dólares que cierra a fin de septiembre, reportó IFR, un servicio financiero de LSEG.

Publicidad

La emisión consta de bonos a cuatro años por hasta 2,250 millones de euros; 1,500 millones a ocho años y 1,250 millones de euros a 12 años.

Lee más

Pemex recompra bonos pot 9,900 mdd
Empresas

Pemex recompra bonos por 9,900 millones de dólares

La colocación será utilizada "para los fines generales del Gobierno de México, así como para realizar una aportación de capital a Petróleos Mexicanos (Pemex), que a su vez será utilizada por Pemex para reembolsar, rescatar y recomprar parcialmente algunos de sus valores en circulación", dijo IFR.

Publicidad

Tags

Pemex

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad