La emisión consta de bonos a cuatro años por hasta 2,250 millones de euros; 1,500 millones a ocho años y 1,250 millones de euros a 12 años.

La colocación será utilizada "para los fines generales del Gobierno de México, así como para realizar una aportación de capital a Petróleos Mexicanos (Pemex), que a su vez será utilizada por Pemex para reembolsar, rescatar y recomprar parcialmente algunos de sus valores en circulación", dijo IFR.