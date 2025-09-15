Registros que datan de 1990 refieren que los ingresos de Pemex tuvieron su mayor aportación al erario público en 2007, cuando reportó su mayor producción petrolera con 3.1 millones de barriles diarios. En ese año, sus ingresos aportaron 15.1% de todos los ingresos presupuestarios. Para el cierre de 2025 se espera que aporte 9.1%, uno de los porcentajes más bajos registrados, con una producción estimada en 1.7 millones de barriles diarios.

Para 2026 se espera que genere el 11.1% de todos los ingresos, con la perspectiva de una mayor producción petrolera a raíz del Plan Estratégico 2025-2035, el cual busca dejar y mantener la producción hasta 2030 en 1.8 millones de barriles diarios, dejando la mayoría de la generación de ingresos a cargo de los contribuyentes.

La presión por Pemex para las finanzas públicas se deriva de una menor producción, ingresos en descenso, y deudas crecientes. “Mientras estaba incrementándose la deuda de Petróleos Mexicanos, la elaboración de gasolina y diésel estaba cayéndose. La gran pregunta es ¿a dónde se fue todo ese financiamiento, si la producción de gasolina y diésel se desploma, los ingresos propios de Pemex se caen?”, comentó el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, al reconocer que la deuda de la petrolera es la mayor presión para el gasto público de 2025 y 2026.

Después de reportar su mayor producción en 2007, durante el sexenio de Felipe Calderón, esta comenzó un continuo descenso hasta tocar mínimos en 2019 con 1.7 millones de barriles diarios, mientras el saldo de la deuda tocó nivel máximo en 2020 con 113,200 millones de dólares.

Apoyos a toda costa

Ante el endeudamiento de la petrolera, desde el gobierno pasado, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal apoya financieramente a Pemex, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De 2019 a 2024 brindó apoyos por 1.38 billones de pesos por aportaciones de capital, reducciones en el pago de impuestos y exenciones, de acuerdo a estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Estos apoyos no fueron suficientes para brindar mayor liquidez a la empresa. Para este sexenio, Hacienda presentó la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento de Pemex, la cual es parte del Plan Estratégico para el Fortalecimiento de Pemex 2025-2035, y este tiene la meta de reducir el saldo de la deuda en 16.1% frente al monto de la deuda de 2019 al cierre de 2025, y -26% en 2030.