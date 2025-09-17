Acciones de Puma se disparan tras reporte de que inversionistas preparan una OPA

La revista alemana Manager Magazin informó que dos inversionistas estaban dispuestos a hacerse con el 29% que posee la familia francesa Pinault, allanando así el camino para una posible adquisición. De acuerdo al reporte, el CEO de Authentic Brands, Jamie Salter, y el responsable alemán de CVC, Alex Dibelius, son las partes interesadas.

Puma y CVC no quisieron hacer comentarios sobre el informe.

Ni Authentic Brands ni un portavoz de Artemis, el holding de la familia Pinault que controla Kering, propietaria de Gucci, respondieron a las peticiones de comentarios de Reuters.

Una fuente cercana a Artemis dijo a Reuters la semana pasada que no vendería su participación en Puma al valor de mercado actual y que no estaba en conversaciones respecto a un acuerdo.

En agosto, Bloomberg informó que Artemis estaba sondeando a posibles compradores para su participación de aproximadamente 960 millones de dólares en Puma.

La acción era la que más subía del índice europeo STOXX 600 .STOXX el miércoles, aunque su valor se ha reducido a la mitad este año.