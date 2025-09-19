El peso cae por tercera sesión tras alcanzar su mejor nivel en más de un año

La moneda MXN= cotiza en 18.39 unidades, con una pérdida de 0.21%, en un mercado también atento a los resultados de una conversación telefónica entre los líderes de Estados Unidos y de China, Donald Trump y Xi Jinping.

"Es probable que en la sesión también se observe mayor volatilidad en los mercados financieros, debido a que es 'Triple Witching Day'", dijo la firma Banco Base, en una nota de análisis. "Esto también ocasiona que el dólar se fortalezca y pierda terreno el peso", agregó.

En las últimas tres jornadas, la divisa mexicana sumaba un retroceso de un 0.6% después de haberse fortalecido el miércoles hasta 18.19 por dólar, un nivel no visto desde julio del año pasado.

"Esperamos que la presión de alza prevalezca, tras superar el soporte ubicado en 18.35. En este sentido, el siguiente técnico superior que pondrá a prueba se localiza en 18.50", dijo Grupo Financiero Banorte.

Bolsa mexicana sube

La bolsa mexicana subía el viernes después de dos jornadas de pérdidas, en una sesión que se anticipaba volátil debido al llamado "Witching Day".

El índice líder S&P/BMV IPC .MXX, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, ascendía un 0.30% a 61,508.35 puntos.

Los títulos de la minera Industrias Peñoles PEOLES.MX encabezaban las alzas, con un salto de un 9.68% a 782.98 pesos, luego de cuatro jornadas de pérdidas y ante un fortalecimiento de los precios de algunos metales.

Con información de Reuters