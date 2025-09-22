Publicidad

Mercados

La BMV abre al alza después de tres jornadas consecutivas de pérdidas

Fuera del índice S&P/BMV IPC, destacaron también las acciones de Nutrisa, las cuales saltaron 7.56%, en sus primeras ganancias desde su debut del jueves.
lun 22 septiembre 2025 09:25 AM
BMV abre al alza hoy 22 de septiembre 2025
En la apertura, destacan las ganancias de Peñoles, Cuervo y Alsea. Así como las primeras ganancias de Nutrisa, desde su debut del jueves 18 de septiembre.

La bolsa mexicana avanza el lunes después de tres sesiones consecutivas de pérdidas, mientras los inversionistas se preparan para una semana cargada de información económica, entre ella, la decisión de política monetaria de Banco de México.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC subió 0.22% a 61,330 puntos, poco después de la apertura de los negocios, apuntando a su máximo histórico de 62,252.13 unidades que alcanzó la semana pasada.

Destacan las ganancias de Peñoles (2.88%), Cuervo (1.91%) y Alsea (2.25%). Fuera del índice destacaba un salto de un 7.56% a 5.69 pesos de los papeles de Grupo Nutrisa, en lo que sería su primer día de ganancias desde su debut bursátil el jueves.

El peso mexicano se repliega

El peso se encamina a su cuarta sesión consecutiva de pérdidas, pese a un retroceso generalizado del dólar. La divisa mexicana revirtió sus ganancias y se depreció 0.09%, con el tipo de cambio cotizando en 18.40 pesos por dólar.

"A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano revierte su apreciación matutina y se posiciona en el 8° lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores pérdidas frente al dólar", señaló Monex

El dólar, por su parte, se replegaba frente a una cesta de divisas mientras los inversores aguardan comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal para calibrar mejor las perspectivas del banco central estadounidense después de que reanudara su ciclo de relajación la semana pasada.

El mercado espera ampliamente que Banco de México reduzca la tasa clave de interés en un cuarto de punto en su anuncio del jueves, en medio de un débil desempeño de la segunda mayor economía de América latina.

Con información de Reuters

