La BMV abre al alza después de tres jornadas consecutivas de pérdidas

El índice accionario líder S&P/BMV IPC subió 0.22% a 61,330 puntos, poco después de la apertura de los negocios, apuntando a su máximo histórico de 62,252.13 unidades que alcanzó la semana pasada.

Destacan las ganancias de Peñoles (2.88%), Cuervo (1.91%) y Alsea (2.25%). Fuera del índice destacaba un salto de un 7.56% a 5.69 pesos de los papeles de Grupo Nutrisa, en lo que sería su primer día de ganancias desde su debut bursátil el jueves.

El peso mexicano se repliega

El peso se encamina a su cuarta sesión consecutiva de pérdidas, pese a un retroceso generalizado del dólar. La divisa mexicana revirtió sus ganancias y se depreció 0.09%, con el tipo de cambio cotizando en 18.40 pesos por dólar.

"A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano revierte su apreciación matutina y se posiciona en el 8° lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores pérdidas frente al dólar", señaló Monex

El dólar, por su parte, se replegaba frente a una cesta de divisas mientras los inversores aguardan comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal para calibrar mejor las perspectivas del banco central estadounidense después de que reanudara su ciclo de relajación la semana pasada.

El mercado espera ampliamente que Banco de México reduzca la tasa clave de interés en un cuarto de punto en su anuncio del jueves, en medio de un débil desempeño de la segunda mayor economía de América latina.

Con información de Reuters