Empresas

Warren Buffett retira sus inversiones en el gigante chino BYD

La empresa Berkshire Hathaway dejó en cero su participación en BYD, quien es el mayor rival de Tesla, al cierre de marzo pasado.
lun 22 septiembre 2025 10:05 AM
Warren Buffett vende toda su participación en BYD y la marca china cae en la bolsa
BYD es uno de los gigantes automotrices más importantes de China.

El multimillonario Warren Buffett decidió retirar el total de sus inversiones accionarias en el gigante automotriz chino BYD, lo que provoca una caída en los títulos de la firma la mañana de este lunes.

Los papeles de BYD descendieron 3.19% en la Bolsa de Hong Kong.

De acuerdo a documentos oficiales, la empresa de Buffett, Berkshire Hathaway, cerró en cero su participación en BYD al cierre de marzo, reportan las agencias Bloomberg y Reuters.

El conglomerado comenzó a invertir en BYD, con sede en Shenzhen, en 2008, cuando pagó 230 millones de dólares (mdd) por alrededor de 225 millones de acciones, equivalente a una participación del 10% en ese momento.

Actualmente, BYD es el mayor rival de Tesla.

A finales de agosto, el magnate había elevado su participación en otras empresas como Mitsubishi Corp.

Al mando del gigante Berkshire

En mayo pasado, Buffett, de 94 años, dijo que seguirá siendo presidente del consejo de administración de su grupo empresarial Berkshire Hathaway, tras anunciar que dejará la presidencia del consorcio a fin de año.

A partir del 1 de enero de 2026, el actual vicepresidente del grupo, Greg Abel, será su sucesor.

"Llegó el momento de que Greg sea el presidente de la compañía a fin de año", afirmó el magnate durante la asamblea anual de accionistas en su sede en Omaha.

Berkshire Hathaway era una empresa textil de medio porte cuando Buffett la compró en la década de 1960. La convirtió en un conglomerado gigante, valorado actualmente en más de un billón de dólares y con activos líquidos de 300,000 millones de dólares.

