BMV suspende cotización de Grupo Elektra tras decisión de desliste

La decisión de desliste se da en medio de profundas diferencias entre la firma y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), relacionadas con la operación de Elektra en el mercado de valores.

La empresa ya había manifestado que, tras iniciar el proceso de cancelación de registro en el Registro Nacional de Valores, no estaba en condiciones de alcanzar el porcentaje mínimo de acciones distribuidas entre el público inversionista.

En un comunicado, la BMV explicó que con fundamento en el artículo 248 de la Ley del Mercado de Valores, la suspensión aplica a partir de este martes:

“Dado que la emisora ha manifestado que por el proceso de cancelación antes mencionado no está en posibilidades de alcanzar el porcentaje mínimo de su capital social distribuido entre el público inversionista (…) esta Bolsa de Valores suspende a partir del día de hoy, 30 de septiembre de 2025, la cotización de los títulos representativos del capital social de la emisora identificados con clave ELEKTRA’”, detalló el documento.

La suspensión es un paso previo a la cancelación definitiva de sus títulos en el mercado accionario mexicano. Con ello, Grupo Elektra se suma a la lista de empresas que han optado por dejar la BMV en los últimos años.