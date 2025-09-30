Publicidad

Mercados

BMV suspende cotización de Grupo Elektra tras decisión de desliste

Los accionistas de Elektra aprobaron en diciembre volverla privada, en medio de profundas diferencias con el regulador respecto a su operación en el mercado accionario local.
mar 30 septiembre 2025 07:55 AM
¿Qué significa la privatización de Grupo Elektra y su salida de la BMV?
Al finalizar este proceso, las acciones pasarán a ser propiedad de Ricardo Salinas Pliego y un grupo reducido de socios e inversionistas.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) anunció este martes 30 de septiembre la suspensión de la cotización de las acciones de Grupo Elektra, luego de que la emisora confirmara que ya no cumple con los requisitos mínimos de capital flotante para mantenerse en el mercado accionario.

La medida ocurre tras la decisión de los accionistas de Grupo Elektra, controlada por el empresario Ricardo Salinas Pliego, de volver privada a la compañía, resolución aprobada en una asamblea realizada en diciembre de 2024.

La decisión de desliste se da en medio de profundas diferencias entre la firma y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), relacionadas con la operación de Elektra en el mercado de valores.

La empresa ya había manifestado que, tras iniciar el proceso de cancelación de registro en el Registro Nacional de Valores, no estaba en condiciones de alcanzar el porcentaje mínimo de acciones distribuidas entre el público inversionista.

Lee: ¿Qué significa la privatización de Elektra?

En un comunicado, la BMV explicó que con fundamento en el artículo 248 de la Ley del Mercado de Valores, la suspensión aplica a partir de este martes:

“Dado que la emisora ha manifestado que por el proceso de cancelación antes mencionado no está en posibilidades de alcanzar el porcentaje mínimo de su capital social distribuido entre el público inversionista (…) esta Bolsa de Valores suspende a partir del día de hoy, 30 de septiembre de 2025, la cotización de los títulos representativos del capital social de la emisora identificados con clave ELEKTRA’”, detalló el documento.

La suspensión es un paso previo a la cancelación definitiva de sus títulos en el mercado accionario mexicano. Con ello, Grupo Elektra se suma a la lista de empresas que han optado por dejar la BMV en los últimos años.

