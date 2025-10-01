Los operadores aumentaron fuertemente las apuestas a un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal, después de que el Informe Nacional de Empleo ADP mostró que las nóminas privadas sufrieron la mayor caída en dos años y medio en septiembre.

"ADP puede ser, por primera vez, un indicador más cercano del verdadero nivel de empleo", dijo Jamie Cox, socio gerente de Harris Financial Group. "Las políticas del Gobierno de Trump están tratando de trasladar gran parte del crecimiento del empleo del sector público al sector privado".

A las 14:53 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones .DJI caía 21.49 puntos, o un 0.05%, a 46,376.40 unidades, el índice S&P 500 .SPX perdía 8.58 puntos, o 0.13%, a 6,679.69 unidades, mientras que el Nasdaq Composite .IXIC bajaba 18.28 puntos, o 0.08%, a 22,641.72 unidades.

Las acciones de servicios de comunicación .SPLRCL del S&P 500 caían 1.5%, arrastradas por las pérdidas de Meta Platforms META.O y Alphabet GOOGL.O, que cedían 2.8% y 1.1%, respectivamente. Los valores también lastraban al Nasdaq.

El sector tecnológico del S&P 500 .SPLRCT perdía 0.4%, con Nvidia NVDA.O cediendo 0.9%.

El sector sanitario .SPXHC alcanzó un máximo de más de cinco meses y subía 1.4%. Moderna MRNA.O y Regeneron REGN.O ganaban más de 6.3% y se situaban entre los valores más rentables del índice referencial.

Aunque históricamente los cierres del gobierno no han descarrilado a los mercados -el S&P 500 subió durante cada uno de los seis últimos cierres gubernamentales, según una nota de Deutsche Bank-, el actual coincide con altas valoraciones de las acciones y una confianza frágil.

El informe de nóminas no agrícolas, cuya publicación estaba prevista para el viernes, probablemente se retrasará.

Otro dato mostró que el sector manufacturero estadounidense se acercó a la recuperación en septiembre, aunque los nuevos pedidos y el empleo eran débiles.

En el mercado bursátil, AES AES.N ganaba 13.3%, superando al S&P 500 después de que el Financial Times informó el martes de que Global Infrastructure Partners, propiedad de BlackRock BLK.N, estaba cerca de un acuerdo de 38,000 millones de dólares para adquirir el grupo de servicios públicos.