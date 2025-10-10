Bolsa mexicana sube impulsada por Grupo México, perfila caída semanal

La bolsa mexicana ascendía el viernes, aunque se perfilaba a culminar la semana con pérdidas acumuladas debido a la incertidumbre generada por el prolongado cierre parcial del gobierno estadounidense.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC subía un 0.37% a 61,046.34 puntos, aunque en el transcurso de la semana acumulaba un declive del 1.5%.

Los títulos de Grupo México encabezaban las alzas de la jornada, con un 2.17% más a 147.11 pesos. La minera lamentó la decisión de Citi de rechazar su oferta para adquirir Banamex.