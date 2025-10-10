Publicidad

Bolsa mexicana sube impulsada por Grupo México, perfila caída semanal

El peso mexicano retrocedió en el décimo día de cierre de gobierno de Estados Unidos.
vie 10 octubre 2025 08:56 AM
El peso mexicano cotizará entre 18.35 y 18.45 pesos por dólar hoy, según proyecciones de Banco Base. (iStock)

La bolsa mexicana ascendía el viernes, aunque se perfilaba a culminar la semana con pérdidas acumuladas debido a la incertidumbre generada por el prolongado cierre parcial del gobierno estadounidense.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC subía un 0.37% a 61,046.34 puntos, aunque en el transcurso de la semana acumulaba un declive del 1.5%.

Los títulos de Grupo México encabezaban las alzas de la jornada, con un 2.17% más a 147.11 pesos. La minera lamentó la decisión de Citi de rechazar su oferta para adquirir Banamex.

Grupo México lamenta decisión de Citi de rechazar su oferta por Banamex

Peso retrocede en décimo día de cierre de gobierno en EU

El peso mexicano se depreciaba el viernes en el décimo día de cierre parcial del gobierno estadounidense, en un mercado con la mira puesta en los comentarios de varios funcionarios de la Reserva Federal (Fed) en distintos actos públicos.

La moneda MXN= cotizaba en 18.40 por dólar, con una pérdida de un 0.11% frente al precio de referencia de LSEG del jueves.

"Ante la falta de un acuerdo entre republicanos y demócratas por el techo de deuda, el gobierno de EEUU se encuentra en su décimo día de cierre, poniendo en duda la publicación del dato de inflación previsto para el 15 de octubre", dijo Grupo Financiero Ve por Más en una nota de análisis.

Está previsto que a lo largo de la jornada las autoridades de la Fed Austan Goolsbee, Alberto Musalem y Mary Daly hablen sobre la actualidad económica en varios eventos.

Con información de Reuters

