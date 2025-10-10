El conglomerado minero y de transportes Grupo México informó este viernes que lamenta pero respeta la decisión de Citi de rechazar su oferta por la unidad minorista del banco estadounidense en el país, conocida como Banamex.
Grupo México lamenta decisión de Citi de rechazar su oferta por Banamex
Citi informó el jueves que había declinado la oferta de Grupo México y que creía firmemente que la venta del 25% de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, anunciada a fines de septiembre, y la oferta pública inicial (OPI) planificada le permitirán completar la desinversión "de manera responsable y maximizar valor para accionistas".
"Grupo México lamenta esta decisión, toda vez que su oferta maximizaba el beneficio para los accionistas de Citi y aseguraba el reposicionamiento de Banamex como un banco mexicano líder y capaz de dar fuerte impulso a la economía de nuestro país", dijo la empresa en un comunicado.
Germán Larrea había propuesto comprar el 100% de las acciones de Banamex. En un comunicado, el 'rey del cobre' informó el viernes pasado que buscaba comprar al empresario Fernando Chico Pardo su 25% pactado con el banco.
Si Grupo México obtenía el 100% del banco, su plan era conservar el 60% del valor total de la inversión mientras que el 40% restante se ofrecería a otros inversionistas privados y afores, con quienes ya tenía apalabrada la inversión.
La decisión de comprar al banco tuvo una mala respuesta de los accionistas: Grupo México perdió en valor de mercado el equivalente a lo que pagaría por Banamex. Las acciones estuvieron castigadas el lunes y arrastraron a la Bolsa Mexicana.
Con información de Reuters