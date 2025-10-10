Grupo México lamenta decisión de Citi de rechazar su oferta por Banamex

Citi informó el jueves que había declinado la oferta de Grupo México y que creía firmemente que la venta del 25% de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, anunciada a fines de septiembre, y la oferta pública inicial (OPI) planificada le permitirán completar la desinversión "de manera responsable y maximizar valor para accionistas".

"Grupo México lamenta esta decisión, toda vez que su oferta maximizaba el beneficio para los accionistas de Citi y aseguraba el reposicionamiento de Banamex como un banco mexicano líder y capaz de dar fuerte impulso a la economía de nuestro país", dijo la empresa en un comunicado.

Germán Larrea había propuesto comprar el 100% de las acciones de Banamex. En un comunicado, el 'rey del cobre' informó el viernes pasado que buscaba comprar al empresario Fernando Chico Pardo su 25% pactado con el banco.

Si Grupo México obtenía el 100% del banco, su plan era conservar el 60% del valor total de la inversión mientras que el 40% restante se ofrecería a otros inversionistas privados y afores, con quienes ya tenía apalabrada la inversión.

La decisión de comprar al banco tuvo una mala respuesta de los accionistas: Grupo México perdió en valor de mercado el equivalente a lo que pagaría por Banamex. Las acciones estuvieron castigadas el lunes y arrastraron a la Bolsa Mexicana.

Con información de Reuters