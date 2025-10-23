El peso opera estable tras datos de inflación

La moneda MXN= cotiza en 18.41 unidades, sin cambios frente a las 18.41 pesos del precio de referencia de Reuters del miércoles.

El índice general de precios al consumidor desaceleró en la primera mitad de octubre a 3.63% , más de lo previsto. La inflación subyacente, por su parte, se moderó a un 4.24%, su menor nivel desde la primera mitad de agosto.

Se espera que en Estados Unidos también se dé a conocer el viernes un esperado informe de inflación, a pesar del prolongado cierre del gobierno, y que será clave para evaluar los próximos pasos de la Reserva Federal.

La bolsa sube atenta a resultados trimestrales

La bolsa mexicana subía el miércoles en línea con el desempeño de sus pares en el exterior, con la mira de los inversionistas puesta en la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC .MXX ascendía un 0.48% a 61,603.89 puntos, poco después de la apertura de los negocios.

Los títulos de la productora de tequila Becle CUERVO.MX, encabezaban las alzas, con un salto de 9.05% a 23.01 pesos, después de que reportó en la víspera su informe trimestral.

Con información de Reuters