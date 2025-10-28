Wall Street sube a máximos históricos tras acuerdo entre Microsoft y OpenAI

Microsoft MSFT.O se disparó 2.8% tras alcanzar un acuerdo que permite a OpenAI reestructurarse en una sociedad que tendrá fines de lucro y benéficos, al tiempo que otorga a Microsoft una participación del 27% en el desarrollador de ChatGPT.

Las acciones de Apple superaron por primera vez los 4 billones de dólares de valor de mercado a primera hora del día, alcanzando un máximo histórico antes de ceder avances y cotizar estables.

La fuerte demanda por los últimos modelos de iPhone ha disipado el temor por su lento avance en la carrera de la inteligencia artificial.

Microsoft, Alphabet, Apple AAPL, Amazon AMZN.O y Meta META.O tienen previsto presentar sus resultados a finales de semana, y los inversores examinarán con lupa cualquier actualización relacionada con la inteligencia artificial que justifique sus altas valoraciones y cuantiosas inversiones.

United Parcel Service UPS.N, un barómetro de la economía mundial, subió 7.6% tras pronosticar unos ingresos para el cuarto trimestre superiores las expectativas de Wall Street. Su rival FedEx FDX.N sumó 1.4%.

De las 143 empresas del S&P 500 que presentaron resultados la semana pasada, alrededor del 87% superaron las estimaciones de los analistas, según datos de LSEG.

"Los beneficios están siendo mucho mejores de lo esperado y las previsiones también son bastante buenas, lo que está ayudando a sostener el mercado durante la paralización del Gobierno y todos los rumores sobre los aranceles", dijo Robert Pavlik, gestor de carteras de Dakota Wealth.

A las 15:10 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones .DJI sumaba 247.67 puntos, o 0.52%, a 47,792.26 unidades, el índice S&P 500 .SPX ganaba 7.68 puntos, o 0.11%, a 6,882.84 unidades, mientras que el Nasdaq Composite .IXIC subía 84.90 puntos, o 0.36%, a 23,722.36 unidades.