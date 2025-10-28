Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercados

Wall Street sube a máximos históricos tras acuerdo entre Microsoft y OpenAI

Microsoft MSFT.O se disparó 2.8% tras alcanzar un acuerdo que permite a OpenAI reestructurarse en una sociedad que tendrá fines de lucro y benéficos.
mar 28 octubre 2025 09:53 AM
Las bolsas en Wall Street repuntan, pero Tesla deja en suspenso al mercado
Las acciones de Apple superaron por primera vez los 4 billones de dólares de valor de mercado a primera hora del día, alcanzando un máximo histórico antes de ceder avances y cotizar estables. (Foto: Brendan McDermid/Reuters)

Los tres principales índices de Wall Street volvieron a tocar máximos históricos el martes, siendo el Nasdaq el que más ganaba gracias a los impulsos de Microsoft y Apple en una semana repleta de resultados de los pesos pesados estadounidenses.

Publicidad

Microsoft MSFT.O se disparó 2.8% tras alcanzar un acuerdo que permite a OpenAI reestructurarse en una sociedad que tendrá fines de lucro y benéficos, al tiempo que otorga a Microsoft una participación del 27% en el desarrollador de ChatGPT.

Las acciones de Apple superaron por primera vez los 4 billones de dólares de valor de mercado a primera hora del día, alcanzando un máximo histórico antes de ceder avances y cotizar estables.

La fuerte demanda por los últimos modelos de iPhone ha disipado el temor por su lento avance en la carrera de la inteligencia artificial.

Lee más

iphone-17-finish-unselect-gallery-1-202509_GEO_MX.jpg
Mercados

Apple supera los 4 billones de dólares de valor de mercado por revitalización de las ventas del iPhone

Microsoft, Alphabet, Apple AAPL, Amazon AMZN.O y Meta META.O tienen previsto presentar sus resultados a finales de semana, y los inversores examinarán con lupa cualquier actualización relacionada con la inteligencia artificial que justifique sus altas valoraciones y cuantiosas inversiones.

United Parcel Service UPS.N, un barómetro de la economía mundial, subió 7.6% tras pronosticar unos ingresos para el cuarto trimestre superiores las expectativas de Wall Street. Su rival FedEx FDX.N sumó 1.4%.

De las 143 empresas del S&P 500 que presentaron resultados la semana pasada, alrededor del 87% superaron las estimaciones de los analistas, según datos de LSEG.

"Los beneficios están siendo mucho mejores de lo esperado y las previsiones también son bastante buenas, lo que está ayudando a sostener el mercado durante la paralización del Gobierno y todos los rumores sobre los aranceles", dijo Robert Pavlik, gestor de carteras de Dakota Wealth.

A las 15:10 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones .DJI sumaba 247.67 puntos, o 0.52%, a 47,792.26 unidades, el índice S&P 500 .SPX ganaba 7.68 puntos, o 0.11%, a 6,882.84 unidades, mientras que el Nasdaq Composite .IXIC subía 84.90 puntos, o 0.36%, a 23,722.36 unidades.

Publicidad

Tags

Mercados cambiarios Bolsa de Nueva York

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad