Trump arremete contra presidente de la Fed y apunta a un sustituto en unos meses

"Tenemos un jefe de la Fed incompetente... tenemos a un mal presidente de la Fed, pero dentro de unos meses dejará el cargo y tendremos a alguien nuevo", dijo Trump a líderes empresariales en una cena en Tokio durante su viaje de una semana a Asia. El mandato de Powell termina en mayo.

El presidente republicano añadió que quería que Scott Bessent se hiciera cargo del banco central estadounidense, pero que su secretario del Tesoro se negó: "Estoy pensando en él para la Fed... pero no aceptará el puesto. Le gusta ser secretario del Tesoro, así que realmente no estamos pensando en él".

El lunes, Bessent dijo a periodistas que había cinco candidatos: el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett, el exgobernador de la Fed Kevin Warsh, el actual gobernador de la Fed Christopher Waller, la vicepresidenta de Supervisión de la Fed, Michelle Bowman, y el ejecutivo de BlackRock Rick Rieder.

Bessent ha dicho que presentará los principales candidatos a Trump en diciembre.

En su reunión de esta semana, que concluye el miércoles, se espera que los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal reduzcan el costo de los préstamos a corto plazo en Estados Unidos por segunda vez este año, en un esfuerzo por evitar una mayor desaceleración del mercado laboral.