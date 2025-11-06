El peso opera con pocos cambios en espera de anuncio de política monetaria

La moneda MXN= cotizaba en 18.575 por dólar, con pocos cambios frente a las 18.576 unidades del precio de referencia de LSEG del miércoles.

El mercado anticipa que Banco de México reduzca su tasa referencial en 25 puntos básicos, en lo que sería su duodécima rebaja al costo de los créditos desde que inició un ciclo de flexibilización a principios de 2024.

La semana pasada la Reserva Federal de Estados Unidos también recortó los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual.

La bolsa cae desde su máximo histórico; la acciones de Grupo Bimbo retroceden

La bolsa mexicana descendía este jueves en las horas previas al anuncio de política monetaria del banco central, en el que se espera ampliamente que recorte la tasa clave de interés.

El índice accionario líder S&P/BM bajaba 0.12% a 63,305.34 puntos, poco después de la apertura. El miércoles avanzó a un récord máximo de 63,682.80 unidades.

Los títulos del panificador Grupo Bimbo encabezaban el declive, con 1.21% menos a 65.11 pesos. La firma anunció que designó a Alejandro Rodríguez como nuevo director general, luego de la renuncia de Rafael Pamias.

Con información de Reuters