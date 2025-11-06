Publicidad

Mercados

El peso opera con pocos cambios en espera de anuncio de política monetaria

El mercado prevé que Banxico reduzca su tasa referencial en 25 puntos, en lo que sería su duodécima rebaja al costo de los créditos desde que inició un ciclo de flexibilización a principios de 2024.
jue 06 noviembre 2025 08:53 AM
peso dolar hoy 15 de julio
La moneda MXN= cotiza este jueves en 18.575 por dólar. (Vitoria Holdings LLC/Getty Images/iStockphoto)

El peso mexicano se negociaba estable la mañana del jueves en las horas previas al anuncio de política monetaria del Banco de México, en el que se espera ampliamente que recorte la tasa clave de interés.

La moneda MXN= cotizaba en 18.575 por dólar, con pocos cambios frente a las 18.576 unidades del precio de referencia de LSEG del miércoles.

El mercado anticipa que Banco de México reduzca su tasa referencial en 25 puntos básicos, en lo que sería su duodécima rebaja al costo de los créditos desde que inició un ciclo de flexibilización a principios de 2024.

La semana pasada la Reserva Federal de Estados Unidos también recortó los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual.

La bolsa cae desde su máximo histórico; la acciones de Grupo Bimbo retroceden

La bolsa mexicana descendía este jueves en las horas previas al anuncio de política monetaria del banco central, en el que se espera ampliamente que recorte la tasa clave de interés.

El índice accionario líder S&P/BM bajaba 0.12% a 63,305.34 puntos, poco después de la apertura. El miércoles avanzó a un récord máximo de 63,682.80 unidades.

Los títulos del panificador Grupo Bimbo encabezaban el declive, con 1.21% menos a 65.11 pesos. La firma anunció que designó a Alejandro Rodríguez como nuevo director general, luego de la renuncia de Rafael Pamias.

Con información de Reuters

