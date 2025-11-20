La BMV vive un año histórico e 'inesperado' por el contexto económico: hay 3 razones detrás del logro

Joaquín Barrera, head de Renta Fija en Sura Investments, asegura que este año ha sido “totalmente destacable para cualquier tipo de activo”, con un entorno en el que el oro, las acciones de América Latina y los índices globales han entregado rentabilidades muy por encima de lo habitual.

El contraste es que, en paralelo, la economía mexicana se enfría. El crecimiento ha sido bajo en todo el sexenio pasado, y prácticamente nulo en términos per cápita durante la administración entrante, la inversión total viene de nuevo a la baja y la actividad industrial muestra ya una trayectoria de debilidad que suma más de un año, de acuerdo con Gerardo Esquivel, exsubgobernador del Banco de México.

¿Cómo puede la bolsa vivir un año casi eufórico en un contexto de desaceleración interna, menor inversión y dudas sobre el crecimiento para 2026? Existe un panorama que pareciera contradictorio, pero que los especialistas consideran lleno aún de un "optimismo reservado".

El empujón global tasas a la baja y dólar más débil

Una parte importante de la explicación viene de fuera. Después de varios años de tasas altas, el banco central de Estados Unidos comenzó un ciclo de recortes que el mercado descuenta como gradual, pero sostenido, hacia 2026. Cada paso en esa dirección mejora las valuaciones de activos de renta variable y reactiva el apetito por bonos de mayor rendimiento.

En su presentación, Barrera recordó que, desde finales de 2019, la renta variable estadounidense ha acumulado un rendimiento de alrededor de 130%, pese al choque de la pandemia y a las tensiones geopolíticas.

Esa misma ola de liquidez y apetito por riesgo ha alcanzado a América Latina, donde las acciones han subido más de 50% en dólares en lo que va del año.

A esto se suma un segundo motor, señalado por Alejandro H. Garza, fundador y director de inversiones de Aztlán Equity Management. En entrevista con Expansión resaltó que prácticamente todos los activos globales se miden en dólares. En ese contexto, explica que la “devaluación del dólar” en torno a 15% en el año ha impulsado una “revalorización de todos los activos, incluyendo los financieros”, lo que potencia los rendimientos en mercados emergentes.

México aparece en ese mapa como un caso especialmente atractivo. No solo por la rentabilidad bursátil. También porque la renta fija local ha entregado retornos de doble dígito en 2025, con uno de los mejores años recientes para los bonos M, según las gráficas de Sura sobre rendimientos históricos.

Las anclas mexicanas son estabilidad, exportaciones y T-MEC

Si el exterior empuja, los fundamentos domésticos ayudan a que ese impulso no se diluya, a pesar de que hay diversos indicadores macroeconómicos en deterioro.

Gerardo Esquivel insiste en que, pese al bajo crecimiento, México llega a esta fase con varios amortiguadores. Señala la estabilidad cambiaria e incluso la apreciación del peso, la reducción de la inflación desde máximos de 8.7% hasta niveles cercanos a la meta del Banco de México y el descenso de la tasa de referencia de Banco de México desde 11.25 a 7.25%.

También destaca un sistema financiero bien capitalizado y con bajos niveles de riesgo, una tasa de desocupación en mínimos de dos décadas y un aumento sustancial en los salarios formales, acompañados de una disminución importante de la pobreza.

En su presentación, Esquivel enfatizó que ahí se encuentra una parte de la respuesta al aparente divorcio entre la Bolsa y el ciclo económico. En sus palabras, a pesar de la percepción pesimista que muestran las encuestas empresariales y los analistas, México ofrece al mundo “indicadores que son atractivos para la inversión”, en especial si se compara con el desempeño de otras economías emergentes.

La otra pieza clave es la relación con Estados Unidos. El exsubgobernador de Banxico muestra cómo las exportaciones manufactureras totales están hoy más de 40% por encima de los niveles previos al actual sexenio, y las no automotrices casi 60%.

Una parte creciente de esas ventas cruza la frontera bajo el paraguas del T-MEC, lo que da una ventaja arancelaria relevante frente a otros competidores asiáticos.

Esquivel sostiene que, por más que se hable de tensiones comerciales, “las fuerzas integradoras que nos llevaron aquí siguen vigentes” y que el futuro de México y el de Estados Unidos están profundamente vinculados.

Incluso plantea que la próxima revisión del T-MEC podría derivar en una integración todavía mayor, cercana a una unión aduanera con políticas comunes frente a terceros países. Es decir, para los mercados financieros, esa perspectiva de integración y de estabilidad de largo plazo pesa tanto o más que la desaceleración coyuntural del PIB.