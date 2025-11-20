Debuta Esentia en la BMV con alzas de hasta 10%

Minutos después de iniciar operaciones, las acciones treparon más de 10%, al cotizar alrededor de 50 pesos, frente al precio de salida de 45 pesos.

La colocación —coordinada por BBVA México— incluyó 257.6 millones de acciones ordinarias, de las cuales 41% se distribuyó en México y 59% en el extranjero, y registró una sobresuscripción de 1.5 veces. Del total, 186 millones correspondieron a oferta primaria y el resto a secundaria, lo que permitió que la empresa colocara 42% de su capital, con la posibilidad de llegar a 48% si se ejerce el tramo adicional.

Recursos para expansión y fortalecimiento financiero

Esentia informó que recibirá casi 8,000 millones de pesos en recursos netos, sin considerar la sobreasignación. El capital se destinará a proyectos de expansión, modernización de estaciones de compresión, aumento de capacidad y pago parcial de pasivos, como parte de un plan de inversión que supera los 680 millones de dólares.

Un operador estratégico para la industria

El activo principal de la firma es el Sistema Wahalajara, una red de más de 2,000 kilómetros que transporta gas natural de bajo costo desde Waha, Texas, hacia polos industriales del centro-occidente del país, con punto final en Guadalajara. Este corredor energético es fundamental para manufactura automotriz, agroindustrial, química y electrónica.

En 2024 la compañía registró 403 millones de dólares en ingresos ajustados y un EBITDA ajustado de 311 millones, un incremento de 1.6% anual. Además, abastece alrededor de 16% de la demanda diaria nacional de gas, lo que la consolida como un jugador clave para la competitividad energética.

La Bolsa Mexicana de Valores destacó que la llegada de Esentia “impulsa la inversión, fortalece la infraestructura y acelera la transición hacia modelos más eficientes y sostenibles”. Con un primer día con alza de doble dígito y una sólida demanda internacional, Esentia inicia su vida pública como uno de los nuevos pesos pesados del sector energético en el mercado accionario mexicano.