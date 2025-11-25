El peso mexicano recupera terreno y cotiza en 18.43 por dólar

A nivel local, datos de inflación por sobre lo esperado -conocidos en la víspera- no cambiaron las proyecciones del mercado local de que Banxico también reducirá el costo del crédito en diciembre. Este martes, el Inegi informó que las ventas al menudeo no variaron en septiembre contra el mes previo y que a tasa interanual avanzaron un 3.3%.

El tipo de cambio cotiza en 18.43 por dólar, con una ganancia del 0.26% frente al precio de referencia de LSEG del lunes.

"Hoy, el peso es favorecido por los datos económicos locales y la debilidad del dólar, mientras permanece un entorno de menor nerviosismo relacionado a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal el 10 de diciembre", dijo la correduría Monex.

Por otro lado, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, cotiza estable, en torno a los 62,503.75 puntos y después de avanzar 1% en la jornada previa.

Con información de Reuters