Bolsa mexicana sube en línea con Wall Street, destacan acciones de Femsa

El principal índice de la BMV subió 0.69% tras la apertura. El peso mexicano cotiza estable frente al dólar y el tipo de cambio está en 18.25 pesos por dólar.
mar 02 diciembre 2025 09:03 AM
Los títulos de la minorista y embotelladora Femsa subieron un 3.16% a 182 pesos, luego de que la compañía anunciara que firmó un acuerdo de recompra acelerada de acciones con una institución financiera estadounidense por el que recomprará 260 millones de dólares de sus ADS.

 (Solange_Z/Getty Images)

La bolsa mexicana subía el martes, en línea con el avance de Wall Street, mientras los mercados evaluaban los próximos pasos de la Reserva Federal de Estados Unidos al esperar datos de inflación y el mercado laboral de la mayor economía del mundo.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, subía un 0.69% a 63,992.28 puntos, poco después de la apertura.

El peso mexicano cotizaba estable el martes, en medio de una estabilidad del dólar en los mercados externos, a la espera de datos de empleo e inflación de esta semana en Estados Unidos que podrían dar pistas sobre la senda de la política monetaria de la Reserva Federal.

El tipo de cambio cotizaba en 18.28 por dólar, con una ganancia del 0.08% frente al precio de referencia de LSEG del lunes.

"El peso inicia la sesión con una ligera apreciación... El dólar estadounidense también opera casi sin cambios, mostrando una apreciación de 0.03%, de acuerdo con su índice ponderado... Esto sucede luego de que ayer el dólar tocara un mínimo no visto desde el 14 de noviembre", dijo Banco Base.

Los mercados aguardaban un discurso por la noche del presidente de la Fed, Jerome Powell, pero no se refirió a la política monetaria.

Con información de Reuters

