Bonos de largo plazo ganan terreno con la baja de tasas de Banxico

La caída de tasas, la inflación fuera del objetivo y la incertidumbre económica elevan la demanda por bonos gubernamentales de largo plazo en México.
vie 26 diciembre 2025 02:17 PM
bonos y mercados
Los recortes a la tasa de referencia elevan el precio de la deuda gubernamental. Los Udibonos logran su mejor desempeño histórico este 2025.

En medio de la baja de tasas del Banco de México y una inflación aún fuera del objetivo del banco central, los bonos M y los udibonos se posicionan como una alternativa para los inversionistas que buscan rendimiento atractivo en el largo plazo.

En los primeros cinco meses del año, el precio de los Udibonos a 30 años, el plazo más largo, subió 11.8%, su mejor desempeño en la historia. El de los Bonos M registró un alza de 7.4% en el mismo periodo, el mejor arranque desde 2010.

Los bonos M, emitidos por el gobierno y que ofrecen un rendimiento nominal fijo, se benefician de los recortes de Banxico a la tasa de referencia y es que los instrumentos de deuda tienen una relación inversa entre su tasa y su precio: el recorte de la tasa de referencia (que inició en mayo de 2024 y que ha pasado de 11.25%, la máxima registrada a 8.5%) obliga a estos instrumentos a bajar su tasa, lo que hace que su precio aumente, explica Ramsé Gutiérrez, vicepresidente y codirector de inversiones de Franklin Templeton.

Así, los inversionistas que adquirieron estos instrumentos cuando las tasas estaban en su punto más alto hoy ven esos rendimientos en su portafolio.

“Banxico ha empezado a bajar tasas de una manera relativamente agresiva ante una inflación que está más o menos controlada”, dice Gutiérrez. A pesar de que la inflación sigue fuera del objetivo puntual del 3%, se mantiene dentro del rango tolerado entre 2% y 4% (3.93% en abril), lo cual le da espacio al banco central para flexibilizar la política monetaria sin comprometer la estabilidad de precios.

A diferencia de instrumentos de muy corto plazo, como los Cetes a 28 días, los bonos tienen una duración mayor, lo que significa que son más sensibles a los movimientos en las tasas de interés. Cuanto más tiempo falte para que el bono venza, mayor será esta sensibilidad en el precio. Además, estos instrumentos pagan intereses, llamados cupones, de manera periódica, normalmente cada seis meses.

Así, quienes tienen estos bonos ganan por partida doble: cupón y precio. A diferencia de un cete, que paga un rendimiento fijo al vencimiento y no se beneficia de estos movimientos en tasas, los bonos de mayor duración permiten aprovechar mejor los cambios en la política monetaria, explica Juan Lozada subdirector de Análisis de Mercados de Banamex.

Pero si los bonos M se han revalorizado, los Udibonos han brillado aún más. Estos instrumentos ajustan tanto el capital como los intereses con base en la inflación medida por las Unidades de Inversión (UDI), lo que les permite mantener su valor real a lo largo del tiempo.

“El Udibono es una joya del mercado mexicano que casi nadie aprecia. Cualquier sorpresa inflacionaria se agrega a tus intereses y a tu capital”, comenta Gutiérrez. A medida que la inflación se ajusta, el valor del capital e intereses también sube.

La demanda por estos instrumentos también se ha visto impulsada por la incertidumbre económica. Factores como las tensiones comerciales con Estados Unidos y una desaceleración económica más pronunciada de lo previsto han elevado la aversión al riesgo y los bonos del gobierno mexicano ofrecen una combinación atractiva de seguridad, liquidez y rendimiento.

No obstante, Gutiérrez advierte que no todos los inversionistas deben optar por los mismos instrumentos. “Todo depende del horizonte de inversión. Si es para un viaje corto, busca un bono de tres meses; si es para la universidad de tus hijos o el retiro, un bono de largo plazo puede ser ideal”, señala. La clave está en alinear el plazo del bono con los objetivos financieros personales.

Además, si bien, los bonos gubernamentales son considerados instrumentos seguros, siempre hay ciertos riesgos que considerar, por ejemplo, señala Lozada, que la inflación vuelva a subir, lo que obligaría a Banxico a volver a subir las tasas, o que de alguna forma el riesgo país se incremente, debido al tema arancelario, y es que con un aumento del riesgo, los inversionistas exigen una mayor tasa, lo que hace que el precio de los bonos baje.

Sin embargo, por ahora las perspectivas son positivas. De acuerdo con Banamex se espera que la tasa baje hasta 7% en diciembre, lo que seguirá impulsando el precio de los bonos durante los siguientes meses.

“Los bonos ahorita están más enfocados en la parte de política monetaria, y como Banxico va a seguir recortando la tasa, pues obviamente vamos a ver que estos instrumentos van a seguir teniendo un buen desempeño durante el 2025”, dice Lozada.

