El peso sube en medio de la debilidad del dólar por las expectativas de la Fed

La moneda doméstica MXN= cotizaba en 18.24 por dólar, con una ganancia del 0.14% frente al precio de referencia de LSEG del martes.

"Hoy, el peso se favorece por la debilidad del dólar y un resultado mejor al esperado por parte de las cifras de inversión fija bruta local", dijo la correduría Monex.

La inversión de las empresas en México cayó 0.3% en septiembre frente a agosto, dijo el miércoles el Inegi, que agregó que la inversión fija bruta cayó un 6.7% en septiembre a tasa anual.

Mientras, las nóminas privadas estadounidenses disminuyeron inesperadamente en noviembre, mostró el miércoles el informe de empleo ADP. Hubo 32,000 puestos de trabajo menos entre los empleadores privados el mes pasado, tras un aumento revisado al alza de 47,000 en octubre.

Bolsa mexicana baja

La bolsa mexicana bajaba el miércoles, en línea con el descenso de Wall Street, mientras los inversionistas analizaban datos en búsqueda de señales sobre la senda de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, bajaba 0.19% a 63,700.74 puntos, poco después de la apertura.

Las acciones de Kimberly-Clark de México retrocedían 1.78% a 37.50 pesos, ampliando sus bajas de la ronda previa, seguidas de las de la embotelladora Arca Continental AC.MX, que descendían 1.53% a 186.30 pesos.

Con información de Reuters