En la Zona Libre de la Frontera Norte, el incremento será del 5%. Donde el salario pasará de 419.88 pesos a 440.87 pesos diarios, es decir, 13,409.80 pesos mensuales.

El menor incremento porcentual en esta zona se debe a que ya alcanza para cubrir 2.8 canastas básicas. Recordando que el objetivo de la presidenta Claudia Sheinbaum es que el salario mínimo general alcance para cubrir 2.5 canastas básicas en 2030.

Con estos incrementos, "calculamos que al inicio del próximo año, el salario mínimo podrá haber recuperado 154% de su poder adquisitivo", con respecto a 2018, señaló el secretario.

Con el aumento de 13% al salario mínimo general, en 2026 se alcanzará para cubrir la compra de dos canastas básicas. En 2025, el salario mínimo solo alcanzaba para cubrir 1.8 canastas básicas.

De acuerdo con las estimaciones de Presidencia, los aumentos al salario mínimo beneficiarán a 8.5 millones de personas trabajadoras en 2026. Y se calcula que 6.6 millones de personas han salido de la pobreza gracias exclusivamente a los incrementos del salario mínimo.