"Hoy, el tipo de cambio validó el piso de 18.17 pesos por dólar, en el mercado interbancario, como nuevo mínimo interanual, gracias al retroceso del dólar, el cual favorece al 70% de las divisas de economías emergentes y al 89% de las desarrolladas", explicó Monex.

El tipo de cambio cotizaba en 18.1946 por dólar, con una ganancia de 0.17% frente al precio de referencia de LSEG del jueves, tras cotizar más temprano alrededor de la marca de 18.18 por dólar.

"La apreciación del peso mexicano ocurre a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense, pues el mercado sigue especulando que la Reserva Federal recortará la tasa de interés el miércoles 10 de diciembre", dijo Banco Base en un reporte.

"Sin embargo, parte de la apreciación del peso también se debe al optimismo por el encuentro programado hoy entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del sorteo para el Mundial de fútbol del 2026", agregó.

Según Banco Base, las noticias sobre conversaciones previas entre ambos han estado acompañadas de comentarios positivos de Trump y acuerdos para aplazar la imposición de aranceles, con efectos positivos sobre la cotización del peso frente al dólar.

La Bolsa Mexicana de Valores cotiza estable

La bolsa mexicana cotizaba con una ligera ganancia el viernes, en línea con la apertura de Wall Street, a la espera de un clave dato de inflación en Estados Unidos que podría dar señales sobre los movimientos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, subía un 0.13% a 63,797.08 puntos, poco después de la apertura.

Los títulos del operador del mercado burstáil Grupo BMV ganaban un 1.11% a 36.36 pesos y lideraban las alzas, al tiempo que los papeles de los de Femsa descendían un 0.91% a 183.29 pesos.

"Consideramos que el escenario de recuperación prevalece, la resistencia más importante que podría enfrentar está ubicada en las 64,400 unidades. Por otro lado, el soporte que deberá respetar se localiza en los 62,800 enteros. Sugerimos mantener posiciones", dijo Banorte.

Los mercados aguardaban la cifra de precios de gastos de consumo personal (PCE) en Estados Unidos, para ver la trayectoria de la inflación. Además, estaban atentos a una reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario estadounidense, Donald Trump, más tarde en la jornada.

Con información de Reuters