Bolsa Mexicana avanza con apoyo de Wall Street en vísperas de la decisión de la Reserva Federal

"En las últimas sesiones, se ha observado un rendimiento positivo en el S&P/BMV IPC, recuperándose de la toma de utilidades tras el registro de sus últimos máximos históricos en los 64,321 puntos, con lo que ha respetado su tendencia de alza, acumulando un rally de 23.6% desde su punto de inflexión registrado el 11 de abril, cuando se ubicó en los 51,498 puntos", dijo Banamex en un reporte.

"Actualmente, sus métricas técnicas oscilan en la zona neutral denotando movimientos mixtos en el futuro cercano sin descartar un regreso hacia sus máximos históricos para finalizar el año con un rendimiento de doble dígito", agregó.

Los títulos de la cementera Cemex CEMEXPO.MX ganaban 2.75% a 20.20 pesos y lideraban los avances en los primeros minutos de las negociaciones.

El peso cae 0.19% en la apertura

El peso mexicano descendía levemente el lunes, tras una semana en la que acumuló alzas y de alcanzar máximos desde finales de julio de 2024, a la espera de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal esta semana.

El tipo de cambio cotizaba en 18.19 por dólar, con una baja de 0.19% frente al precio de referencia de LSEG del viernes.

"El peso inicia la sesión con una depreciación, cotizando alrededor de 18.19 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18.15 y un máximo de 18.23 pesos por dólar. El tipo de cambio muestra una corrección al alza, luego de que el viernes tocó un nuevo mínimo en el año de 18.15 pesos por dólar", dijo Banco Base.

"En el mercado cambiario las divisas muestran un comportamiento mixto frente al dólar, debido a cautela en anticipación al anuncio de política monetaria de la Reserva Federal programado para este miércoles 10, para el que se espera un recorte de 25 puntos base", agregó.

Con información de Reuters