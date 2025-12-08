La primera ola de tsunami impactó en un puerto de Aomori, en la isla principal de Japón, a las 23:43 (8:43 horas, tiempo del centro de México), indicó la Agencia Meteorológica japonesa (JMA). Siete minutos después, una segunda ola, también de 40 centímetros de altura, se abatió contra Urakawa, en la región de Hokkaido, añadió la agencia.

Se emitieron alertas de tsunami para las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate.

L a agencia meteorológica local reportó la llegada de dos olas de tsunami de 40 centímetros cada una. (FOTO: GREG BAKER/AFP)

El epicentro del sismo se situó a 80 kilómetros de la costa de la prefectura de Aomori, a una profundidad de 50 kilómetros, añadió la agencia.

La emisora pública NHK citó a un empleado de un hotel en la ciudad de Hachinohe, en Aomori, quien afirmó que hubo algunos heridos. Imágenes en directo mostraron fragmentos de vidrio roto esparcidos por las carreteras.

El terremoto también se sintió el el centro urbano de Sapporo, donde las alarmas sonaron en los celulares para alertar a los residentes.

🇯🇵 | SISMO EN JAPÓN: Imágenes del momento exacto en que Japón fue sacudido por un poderoso terremoto de magnitud 7,2 la noche del lunes.

El portavoz del gobierno Minoru Kihara instó a los residentes a permanecer en un lugar seguro hasta que se levantara la alerta.

"Incluso después de la ola inicial, puede llegar una segunda o tercera ola de mayor altura", declaró a la prensa.

Kihara afirmó que por el momento no había recibido "informes de anomalías" en las dos centrales nucleares del norte de Japón, y añadió que se estaban realizando investigaciones en otras instalaciones nucleares.

En 2011, un terremoto de magnitud 9.0 provocó un tsunami que dejó 18,500 muertos o desaparecidos y causó una devastadora fusión en la central nuclear de Fukushima.

Poco después del terremoto del lunes, Tohoku Electric Power dijo en una publicación en X que los sistemas de seguridad de su central nuclear de Higashidori, en Aomori, y de su central nuclear de Onagawa, en la región de Miyagi, no habían mostrado ninguna anomalía.

Japón en uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo. Ubicado en el Cinturón de Fuego un arco de volcanes y fosas oceánicas que rodea parcialmente la Cuenca del Pacífico, Japón registra aproximadamente el 20% de los terremotos mundiales de magnitud 6.0 ​​o superior.

El archipiélago, hogar de alrededor de 125 millones de personas, registra aproximadamente 1,500 sacudidas cada año. La gran mayoría son leves, aunque los daños que provocan varían según su ubicación y la profundidad bajo la superficie terrestre.