La BMV y los mercados emergentes tuvieron un año de ensueño, pero en 2026 el panorama pinta de otra manera

El principal índice mexicano alcanzó máximos históricos y validó un patrón visto en ciclos previos (2000, 2008, 2018) donde un desplome fuerte (como el de 2024, cuando cayó 13.7%) es seguido por un repunte de entre 10% y 20% en los 12 meses posteriores, de acuerdo con los modelos de Monex.

Pero este comportamiento no implica continuidad automática. Los modelos de Monex proyectan para el primer semestre de 2026 una corrección promedio de -5%, consistente con episodios de “normalización” después del rebote. Hacia el cierre del año, el Índice podría ubicarse entre 60,400 y 67,250 puntos, dependiendo de la intensidad de la volatilidad derivada del proceso institucional más relevante del año: la revisión del T-MEC.

2026: Entre tendencias y revisión del T-MEC

Monex encuentra un segundo patrón clave en la incertidumbre comercial y observa que cuando México enfrenta episodios de renegociación del T-MEC, el mercado reacciona con correcciones moderadas. En una muestra de cinco semestres ligados directamente al proceso comercial (2017-2020), el IPC registró un promedio de -4.9% en los primeros semestres, y una ligera recuperación en los segundos semestres (+1.1%), de cada año.

Esto sugiere que 2026 será un año de sensibilidad elevada, con ajustes tácticos más que con un deterioro estructural que comprometa el desempeño en el mediano plazo.

"Nuestro estimado fundamental para el cierre de 2026 es de 68,500pts, pero basado en aspectos estadísticos y de manera complementaria, podríamos esperar que en los próximos 12 meses el IPyC se aproxime hacia niveles de 64,750 pts", señaló Monex.

Los mercados emergentes no perderán atractivo

Mientras México atraviesa un 2026 marcado por la revisión del T-MEC y las tensiones propias de su agenda interna, el mundo parece abrir una ventana de oportunidad para los mercados emergentes.

Según UBS, el nuevo año llega con tres vientos que suelen empujar a estas economías: una Reserva Federal inclinada a recortar tasas, un dólar menos dominante y un ciclo de commodities más favorable. Es una constelación poco frecuente que, en otras épocas, ha detonado flujos hacia países con mayor crecimiento marginal y valuaciones más atractivas.

Pero no se trata solo de una suerte de “momento cíclico”. UBS observa un cambio estructural: la línea que separaba a los mercados desarrollados de los emergentes ya no es tan nítida.

Tras años de crisis sucesivas, muchos emergentes fortalecieron sus bancos centrales, corrigieron excesos fiscales y consolidaron marcos de política monetaria creíbles. Ese giro institucional permite que hoy puedan recibir los beneficios de un entorno externo más benigno desde una posición de mayor estabilidad.

"Los mercados emergentes siguen cotizando con un descuento considerable respecto a sus pares globales, y el posicionamiento se mantiene conservador, con potencial de aumento de las asignaciones globales. Nuestros mercados preferidos son el tecnológico chino, China, India, Brasil e Indonesia", señaló UBS en el reporte Investing in emerging markets 2026.

En ese marco, UBS mantiene su recomendación “attractive” para las acciones emergentes y anticipa que las utilidades del MSCI EM crecerán 11% en 2025 y 16% en 2026, un ritmo difícil de replicar en economías avanzadas.

Con valuaciones aún deprimidas y una exposición global relativamente baja, la región luce como un terreno fértil para nuevos flujos. México, además, aparece destacado en el frente cambiario: el peso comparte con el real brasileño y la rupia india el grupo de divisas que podrían beneficiarse más de un dólar en retirada.