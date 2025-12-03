Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercados

La burbuja de IA preocupa a gestores y la BMV gana atractivo defensivo

Las altas tasas de interés podrían detonar una corrección en Wall Street en plena euforia por la inteligencia artificial, mientras la BMV sigue operando con descuento frente a su promedio histórico.
mié 03 diciembre 2025 07:01 AM
Si la burbuja de IA revienta en Wall Street, la Bolsa Mexicana saldría ganando como refugio defensivo
El rally de la IA ha llevado las valuaciones del S&P 500 a niveles comparables a la burbuja puntocom, pero el IPC opera con un P/U cercano a su media y podría ser más defensivo si llega la corrección. (Dado Ruvic/REUTERS)

El rally de la Inteligencia Artificial (IA) entra a 2026 con señales crecientes de fatiga. Los especialistas advierten que las valuaciones de las grandes tecnológicas ya descansan más en expectativas que en utilidades, mientras la inversión en capex de IA muestra indicios de sobreaceleración.

Rumbo al siguiente año, Franklin Templeton advierte que el rally de la IA opera en un punto frágil, donde las expectativas de largo plazo explican ya cerca de 70% del valor del S&P 500, un nivel comparable al de la burbuja puntocom.

Publicidad

Esto significa que la mayor parte del valor del S&P 500 hoy no se basa en ganancias actuales ni en utilidades previstas para el corto plazo, sino en supuestos optimistas sobre lo que las empresas ganarán dentro de muchos años.

Al mismo tiempo, las grandes plataformas tecnológicas que operan gigantescas infraestructuras en la nube —los llamados hyperscalers como Amazon, Google o Microsoft— están duplicando su inversión en infraestructura (capex, es decir, gasto en centros de datos, servidores, chips y energía) cada año para no quedarse atrás en la carrera de la IA.

“Las empresas de ese tamaño no pueden o no quieren quedarse atrás. En el momento en que se rezagan, pierden market share, y recuperarlo es complicado. Entonces prefieren sobreinvertir a subinvertir, aunque estén desplegando capex muchísimo más rápido de lo que deberían”, explicó Luis Gonzali, VP de Franklin Templeton México.

Sin embargo, varias encuestas ya muestran señales de sobreinversión, con empresas construyendo más capacidad de la que realmente necesitan por ahora.

Lee más

Børge Brende
Mercados

Jefe del Foro Económico Mundial advierte de tres posibles "burbujas" en la economía mundial

El riesgo central, resume Luis Gonzali, es que bastaría un detonante para enfriar los mercados. Al revisar las 28 correcciones de mercado verificadas desde 1964 hasta la fecha, se identifican tres factores que pueden desencadenar la ruptura de una burbuja financiera:

1. Un repunte de la inflación que retrase los recortes de tasas,
2. Un tropiezo del mercado laboral que genere un growth scare, o
3. Un shock externo —regulatorio, geopolítico o crediticio— que obligue a los inversionistas a tomar utilidades en las megatecnológicas.

Desde 1964 ha habido 28 correcciones. La mitad de ellas se debe a tasas más altas… ese es el factor con mayor probabilidad (...) Si la Fed baja las tasas demasiado rápido y el mercado no se la cree, las tasas de largo plazo van a subir. Y ahí tienes el 50% de probabilidad de una corrección
Luis Gonzali, VP de Franklin Templeton México.

¿Un déjà vu de 1999?

A este diagnóstico se suma un fenómeno que preocupa cada vez más al mercado, la concentración histórica en el Mag 7, las siete empresas de megacapitalización como NVIDIA, Google, Microsoft, entre otras.

Un análisis de Tower Wealth Management señala que las sobreponderaciones actuales son tan extremas como las de 1999, con un S&P 500 cotizando entre 28 y 30 veces utilidades y un pequeño grupo de emisoras explicando la mayor parte de las ganancias.

El “Anti-Mag 7 ETF”, un fondo cotizado que excluye a las siete grandes tecnológicas, ha tenido una entrada de flujos inesperadamente fuerte y un desempeño sólido. Su popularidad funciona como un barómetro del nerviosismo, ya que muchos inversionistas empiezan a desconectarse del trade de IA y a buscar refugio fuera del núcleo tecnológico sobreponderado.

Cuando tan pocas compañías explican tanto del rendimiento, cualquier ajuste tiende a propagarse de manera inmediata, como ocurrió en 2000, señalan especialistas.

Lee más

CEO de Nvidia contradice a Jeff Bezos y Sam Altman: la IA no es una burbuja, está en un "círculo virtuoso"
Tecnología

La IA no es una burbuja, está en un “círculo virtuoso”, dice el CEO de Nvidia

Publicidad

Los inversionistas institucionales también ven riesgo

La encuesta global de Natixis IM confirma que 74% de los inversionistas institucionales cree que habrá una corrección en 2026, y casi la mitad teme una burbuja de IA. Entre los principales riesgos destacan la geopolítica (49%), una burbuja tecnológica (43%) y la posibilidad de una recesión (33%).

El ánimo hacia Estados Unidos también se modera, ya que 75% planea reducir o mantener sin aumentos su exposición a la renta variable estadounidense, mientras que aumenta el apetito por Europa y Asia-Pacífico.

México, con mejor amortiguación ante un ajuste

De concretarse una corrección liderada por el sector tecnológico de Estados Unidos, los mercados emergentes —incluido México— pueden desempeñar un rol defensivo. Su menor exposición directa al trade de IA, sus valuaciones más moderadas y la presencia de motores propios como el nearshoring y el crédito doméstico los colocan en una mejor posición relativa.

La propia encuesta de Natixis IM señala que el 72% de las instituciones espera que los mercados fuera de Estados Unidos ganen impulso en 2026, y que un dólar más débil incrementará el atractivo de los emergentes. En México, el optimismo es notable en sectores como el inmobiliario, activos alternativos y capital privado.

Lee más

Sam Altman dice que la IA tiene una burbuja financiera, incluso más grande que la de finales de los 90
Tecnología

La IA tiene potencial de burbuja, según Sam Altman, CEO de OpenAI

El IPC de la Bolsa Mexicana de Valores no depende del rally de IA para explicar sus ganancias. A esto se suma un ciclo de tasas más bajo, rendimientos atractivos en deuda de largo plazo, y un potencial “segundo impulso de nearshoring” si el T-MEC se renegocia sin sobresaltos en 2026, explicó Ramsé Gutiérrez, VP de Franklin Templeton.

Aunque el IPC ya revalorizó fuerte en 2025, sus múltiplos siguen contenidos, según Monex. Actualmente cotiza a un P/U (precio sobre utilidades) de 15.2x, prácticamente en línea con su promedio de los últimos tres años (15.3x), mientras que el S&P 500 opera a un múltiplo objetivo de 26.5x, un nivel 18% por encima de su propia media reciente.

Esto significa que el mercado mexicano mantiene un descuento estructural cercano al 43% frente al S&P 500, según el análisis de Monex, lo que implica menor dependencia de las expectativas exageradas de largo plazo que hoy inflan al mercado estadounidense.

Publicidad

Tags

Bolsa Mexicana de Valores Bolsa de Nueva York Inteligencia artificial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad