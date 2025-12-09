La bolsa mexicana cae 0.30% en la apertura tras datos de inflación en México

La inflación general interanual de México avanzó en noviembre sobre las expectativas, al igual que el índice subyacente, pero aunque las cifras generan cautela no cambian las perspectivas de que el banco central recortará nuevamente la tasa clave el jueves en su próximo anuncio.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, caía 0.30% a 63,336.18 puntos, poco después de la apertura, tras haber cotizado con alza previamente.

Los títulos de Kimberly-Clark de México descendían 1.75% a 37.62 pesos y se encontraban entre las mayores pérdidas del referencial, seguidos de los papeles del Grupo Financiero Inbursa cedían un 1.46% a 43.80 pesos.

La moneda doméstica cotizaba en 18.2789 por dólar, con una pérdida de 0.12% frente al precio de referencia de LSEG del lunes.

"El peso se deprecia luego de la publicación de la inflación al consumidor de México, correspondiente al mes de noviembre. A tasa mensual, la inflación general se ubicó en 0.66%, mostrando aceleración por tercer mes al hilo. Además, al comparar con periodos iguales, se registró la inflación más alta desde 2021", dijo Banco Base, que espera que la inflación termine el año en 3.9% anual.

Con información de Reuters

