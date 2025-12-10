La Bolsa Mexicana de Valores cae en la apertura, reina la cautela en torno a la Fed

Los títulos del Grupo Financiero Inbursa caían 1.11% a 43.72 pesos y se encontraban entre los mayores descensos, juntos con los de la constructora Pinfra que bajaban 0.89% a 257.80 pesos.

Peso cotiza en 18.18 unidades por dólar

El peso mexicano cotizaba con pocos cambios el miércoles, a la espera de la decisión sobre política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, en que los mercados descuentan un recorte de tasas de interés, pero esperan ver las señales hacia el futuro del banco central.

"Un discurso 'dovis' reforzaría la narrativa de liquidez abundante y dólar débil, permitiendo que las monedas latinoamericanas amplíen su avance. Uno 'hawkish' daría respiro al dólar y podría detonar correcciones rápidas en monedas como el peso mexicano, el colombiano y el chileno", agregó Chaves.

La divisa mexicana cotiza en 18.18 por dólar, con una baja de 0.05% frente al precio de referencia de LSEG del martes.

El tipo de cambio muestra "pocos cambios, pues se percibe cautela en el mercado en anticipación al anuncio de política monetaria de la Reserva Federal programado para hoy... en donde se espera un recorte de la tasa de interés de 25 puntos base a un rango de 3.50% a 3.75%", dijo Banco Base.

"La cautela del mercado se debe a que, a la par del anuncio de política monetaria, se publicará la actualización de las proyecciones económicas de la Reserva Federal. Asimismo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dará una conferencia de prensa, en donde podría enviar señales sobre la posibilidad de recortes a la tasa de interés al comienzo de 2026", agregó.

El sentimiento de riesgo se tradujo en caídas leves en Europa y en los futuros de Wall Street, mientras que el dólar retrocedía frente a las principales divisas y los mercados de materias primas mostraban divergencias, la plata se consolidó como la gran ganadora del año tras duplicar su precio, mientras el oro retrocedía ligeramente y el petróleo repuntaba por factores de oferta.

Tras la apertura, el índice S&P 500 cayó 0.1% en Nueva York, mientras que el índice Nasdaq 100, con un fuerte componente tecnológico , bajó 0.3%.

En renta fija, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años continuó su escalada, marcando su mayor avance mensual desde mayo. La volatilidad, sin embargo, podría desatarse después de la decisión de la Fed, cuando los inversionistas globales reaccionen también a los resultados de Oracle y Broadcom, ahora vistos como termómetros del verdadero estado del fenómeno de la IA.

Con información de Reuters