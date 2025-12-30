Meteoros, fases lunares y conjunciones llenan el calendario astronómico de enero 2026

Calendario astronómico de enero 2026

A continuación, se presentan los eventos astronómicos más relevantes del primer mes del año, según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE):

1 de enero

21:44 – Luna en perigeo. La Luna alcanza uno de sus puntos más cercanos a la Tierra, a una distancia de 360,182 kilómetros, lo que hace que se vea ligeramente más grande en el cielo.

3 de enero

10:02 – Luna Llena

La fase llena ocurre cuando la Luna se ubica a 362,282 kilómetros de la Tierra, con un tamaño angular de 33 minutos de arco.

13:27 – Luna en afelio

La órbita lunar se ubica a 0.9857 unidades astronómicas del Sol, mientras la Tierra se encuentra a 0.9833 UA.

17:15 – La Tierra en perihelio

Nuestro planeta alcanza su punto más cercano al Sol, a una distancia de 0.9833 unidades astronómicas.

Durante el día – Lluvia de meteoros Cuadrántidas

Se presenta el máximo de esta lluvia, activa desde diciembre. Puede alcanzar hasta 120 meteoros por hora, aunque la visibilidad se reduce de forma importante por la presencia de la Luna Llena.

21:59 – Conjunción de la Luna y Júpiter.

Ambos cuerpos se observan cercanos en la constelación de Géminis, con la Luna ubicada al norte del planeta.

6 de enero

11:01 – Mercurio en afelio

El planeta se coloca a 0.47 unidades astronómicas del Sol, en dirección de la constelación de Sagitario.

17:10 – Venus en conjunción solar superior

Venus pasa muy cerca del Sol desde la perspectiva terrestre y alcanza su mayor distancia respecto a la Tierra. A partir de este momento deja de verse al amanecer y comienza a aparecer al atardecer.

8 de enero

Durante el día – Cometa 24P/Schaumasse en perihelio.

El cometa alcanza su máxima aproximación al Sol, a 1.18 unidades astronómicas, con un brillo aproximado de magnitud 8.

9 de enero

08:05 – Júpiter en perigeo

El planeta gigante se acerca a la Tierra a 4.23 unidades astronómicas, alcanzando una magnitud de -2.7.

11:07 – Marte en conjunción solar

Marte pasa cerca del Sol en el cielo y, casi al mismo tiempo, se coloca en su punto más lejano respecto a la Tierra.

10 de enero

08:34 – Júpiter en oposición

El planeta se encuentra en el lado opuesto al Sol, lo que permite observarlo durante gran parte de la noche.

15:48 – Luna en Cuarto Menguante

La Luna entra en esta fase a una distancia de 399,177 kilómetros.

13 de enero

20:46 – Luna en apogeo

Se presenta el punto más lejano de la órbita lunar, a 405,377 kilómetros de la Tierra.

16 de enero

Durante la noche – Cúmulo abierto M47

Este grupo de estrellas es visible gran parte de la noche en la constelación de Puppis, hacia el sureste del cielo.

17 de enero

23:07 – Luna en perihelio

La órbita lunar se ubica a 0.9813 unidades astronómicas del Sol.

18 de enero

19:52 – Luna Nueva

La Luna se alinea con el Sol y no es visible, a una distancia de 395,395 kilómetros.

21 de enero

16:01 – Mercurio en conjunción solar superior

El planeta pasará a 2° 03’ del Sol y se ubicará en su apogeo, a 1.42 UA de la Tierra. Dejará de ser un objeto matutino para volverse vespertino.

22 de enero

Durante la noche – Cúmulo abierto M41 (Cúmulo de la Pequeña Colmena).

Visible la mayor parte de la noche en la constelación del Can Mayor, hacia el sureste de la esfera celeste.

12:48 – Venus en afelio

Venus estará a 0.73 UA del Sol, en dirección de la constelación de Capricornio.

23 de enero

08:57 – Acercamiento de la Luna, Saturno y Neptuno

Los tres objetos estarán separados por aproximadamente 3° 49’, en la constelación de Piscis.

10:20 – Plutón en conjunción solar

Pasará a 3° 47’ del Sol y se ubicará en su apogeo, a 36.42 UA de la Tierra.

12:40 – Conjunción de la Luna y Saturno

La Luna estará a 4° 21’ al norte de Saturno, en la constelación de Piscis.

26 de enero

04:47 – Luna en Cuarto Creciente

Distancia geocéntrica de 371,880 km y tamaño angular de 32.1 minutos de arco.

27 de enero

21:29 – Acercamiento de la Luna y el cúmulo M45 (Pléyades)

La Luna pasará a 1° 0.5’ del cúmulo, en la constelación de Tauro.

29 de enero

21:45 – Luna en perigeo

Distancia geocéntrica de 365,869 km y tamaño angular de 32.6 minutos de arco.

31 de enero

02:29 – Conjunción de la Luna y Júpiter

La Luna estará a 3° 50’ al norte de Júpiter, en la constelación de Géminis.