El calendario astronómico de enero 2026 abre el año con una agenda cargada de eventos visibles en el cielo. A lo largo del mes se concentran fases lunares, conjunciones entre planetas, lluvias de meteoros y acercamientos que marcan los mejores momentos para observar y entender cómo se mueve el sistema solar desde la Tierra.
Meteoros, fases lunares y conjunciones llenan el calendario astronómico de enero 2026
Calendario astronómico de enero 2026
A continuación, se presentan los eventos astronómicos más relevantes del primer mes del año, según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE):
1 de enero
21:44 – Luna en perigeo. La Luna alcanza uno de sus puntos más cercanos a la Tierra, a una distancia de 360,182 kilómetros, lo que hace que se vea ligeramente más grande en el cielo.
3 de enero
10:02 – Luna Llena
La fase llena ocurre cuando la Luna se ubica a 362,282 kilómetros de la Tierra, con un tamaño angular de 33 minutos de arco.
13:27 – Luna en afelio
La órbita lunar se ubica a 0.9857 unidades astronómicas del Sol, mientras la Tierra se encuentra a 0.9833 UA.
17:15 – La Tierra en perihelio
Nuestro planeta alcanza su punto más cercano al Sol, a una distancia de 0.9833 unidades astronómicas.
Durante el día – Lluvia de meteoros Cuadrántidas
Se presenta el máximo de esta lluvia, activa desde diciembre. Puede alcanzar hasta 120 meteoros por hora, aunque la visibilidad se reduce de forma importante por la presencia de la Luna Llena.
21:59 – Conjunción de la Luna y Júpiter.
Ambos cuerpos se observan cercanos en la constelación de Géminis, con la Luna ubicada al norte del planeta.
6 de enero
11:01 – Mercurio en afelio
El planeta se coloca a 0.47 unidades astronómicas del Sol, en dirección de la constelación de Sagitario.
17:10 – Venus en conjunción solar superior
Venus pasa muy cerca del Sol desde la perspectiva terrestre y alcanza su mayor distancia respecto a la Tierra. A partir de este momento deja de verse al amanecer y comienza a aparecer al atardecer.
8 de enero
Durante el día – Cometa 24P/Schaumasse en perihelio.
El cometa alcanza su máxima aproximación al Sol, a 1.18 unidades astronómicas, con un brillo aproximado de magnitud 8.
9 de enero
08:05 – Júpiter en perigeo
El planeta gigante se acerca a la Tierra a 4.23 unidades astronómicas, alcanzando una magnitud de -2.7.
11:07 – Marte en conjunción solar
Marte pasa cerca del Sol en el cielo y, casi al mismo tiempo, se coloca en su punto más lejano respecto a la Tierra.
10 de enero
08:34 – Júpiter en oposición
El planeta se encuentra en el lado opuesto al Sol, lo que permite observarlo durante gran parte de la noche.
15:48 – Luna en Cuarto Menguante
La Luna entra en esta fase a una distancia de 399,177 kilómetros.
13 de enero
20:46 – Luna en apogeo
Se presenta el punto más lejano de la órbita lunar, a 405,377 kilómetros de la Tierra.
16 de enero
Durante la noche – Cúmulo abierto M47
Este grupo de estrellas es visible gran parte de la noche en la constelación de Puppis, hacia el sureste del cielo.
17 de enero
23:07 – Luna en perihelio
La órbita lunar se ubica a 0.9813 unidades astronómicas del Sol.
18 de enero
19:52 – Luna Nueva
La Luna se alinea con el Sol y no es visible, a una distancia de 395,395 kilómetros.
21 de enero
16:01 – Mercurio en conjunción solar superior
El planeta pasará a 2° 03’ del Sol y se ubicará en su apogeo, a 1.42 UA de la Tierra. Dejará de ser un objeto matutino para volverse vespertino.
22 de enero
Durante la noche – Cúmulo abierto M41 (Cúmulo de la Pequeña Colmena).
Visible la mayor parte de la noche en la constelación del Can Mayor, hacia el sureste de la esfera celeste.
12:48 – Venus en afelio
Venus estará a 0.73 UA del Sol, en dirección de la constelación de Capricornio.
23 de enero
08:57 – Acercamiento de la Luna, Saturno y Neptuno
Los tres objetos estarán separados por aproximadamente 3° 49’, en la constelación de Piscis.
10:20 – Plutón en conjunción solar
Pasará a 3° 47’ del Sol y se ubicará en su apogeo, a 36.42 UA de la Tierra.
12:40 – Conjunción de la Luna y Saturno
La Luna estará a 4° 21’ al norte de Saturno, en la constelación de Piscis.
26 de enero
04:47 – Luna en Cuarto Creciente
Distancia geocéntrica de 371,880 km y tamaño angular de 32.1 minutos de arco.
27 de enero
21:29 – Acercamiento de la Luna y el cúmulo M45 (Pléyades)
La Luna pasará a 1° 0.5’ del cúmulo, en la constelación de Tauro.
29 de enero
21:45 – Luna en perigeo
Distancia geocéntrica de 365,869 km y tamaño angular de 32.6 minutos de arco.
31 de enero
02:29 – Conjunción de la Luna y Júpiter
La Luna estará a 3° 50’ al norte de Júpiter, en la constelación de Géminis.