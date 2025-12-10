La Fed recorta 25 puntos la tasa de interés para cerrar 2025 y anuncia que volverá a comprar T-Bills

Dos presidentes regionales —Austan Goolsbee (Chicago) y Jeffrey Schmid (Kansas City)— votaron por mantener la tasa sin cambios, mientras que el gobernador Stephen Miran pidió un recorte mayor, de 50 puntos base.

"Al considerar el alcance y el calendario de los ajustes adicionales en el rango objetivo de los tipos de los fondos federales, el Comité evaluará cuidadosamente los datos entrantes", dijo el Comité Federal de Mercado Abierto, con una redacción que en el pasado se ha usado para señalar una pausa en las medidas de política monetaria, una perspectiva que contradice las expectativas del mercado de dos recortes el próximo año. La Fed reiteró que la inflación sigue “algo elevada” y que los riesgos a la baja en el empleo han aumentado.

Las nuevas proyecciones muestran que el banco central mantiene su trayectoria de septiembre, con solo un recorte adicional en 2026 y otro en 2027.

El dot plot fija la tasa en 3.4% para 2026 y 3.1% para 2027, mientras que los funcionarios prevén una inflación de 2.4% y un crecimiento de 2.3% el próximo año, con desempleo estable en 4.4%.

Aumentan perspectivas de crecimiento rumbo a 2026 y 2027

Además, al analizar el nuevo conjunto de proyecciones, la Fed elevó de forma su expectativa de crecimiento del PIB de Estados Unidos para 2026 a 2.3% desde 1.8%, y ajustó ligeramente al alza su estimación para 2027 a 2% desde 1.9%.

La Fed también anunció que volverá a comprar T-Bills desde el 12 de diciembre para asegurar liquidez en el sistema, tras determinar que los niveles de reservas han caído a un umbral “más ajustado”.

Los mercados reaccionaron con moderación, el S&P 500 subió 0.38% y el Nasdaq revirtió pérdidas para ganar 0.06%, mientras que el índice dólar profundizó su caída, retrocediendo 0.33% hasta 98.989, al descontarse un tono menos restrictivo para el futuro inmediato.

Los inversionistas ahora se preparan para la conferencia de prensa de Jerome Powell, clave para confirmar si la Fed realmente planea poner en pausa los recortes tras este movimiento o si deja abierta la puerta a ajustes en 2025 dependiendo de los datos.

En México, el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, retrocedió 0.60% tras el anuncio de la Fed y el peso mostró estabilidad al cotizar en 18.18 por dólar.

