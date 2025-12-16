El peso mexicano se apreciaba el martes por séptima jornada consecutiva ante un declive generalizado del dólar mientras los inversores digerían cifras de las ventas minoristas y el empleo de Estados Unidos.
El peso mexicano sigue al alza, cotiza en 19.94 por dólar
La moneda cotizaba en 17.94 por dólar, un nivel no visto desde julio del año pasado, con una ganancia de un 0.18%.
A nivel local la atención de los participantes estaba puesta en la decisión de política monetaria de Banco de México que se dará a conocer el jueves. El consenso espera un nuevo recorte a la tasa clave de interés.
Por lo pronto para el resto de la sesión se espera que el tipo de cambio se negocie en un rango de 17.91 a 17.99 pesos por dólar, de acuerdo con analistas de la firma Banco Base.
BMV abre a la baja
La bolsa mexicana descendía el martes por segunda jornada seguida después de haber alcanzado niveles máximos, mientras los inversionistas digerían cifras de las ventas minoristas y el empleo estadounidense. El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, bajaba un 0.79% a 63,818.15 puntos, poco después de la apertura.
Con información de Reuters